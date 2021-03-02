美国费城和英国牛津2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 药明康德今日宣布完成对英国基因治疗技术公司OXGENE的收购。此次收购将进一步拓展药明康德细胞和基因疗法平台的技术能力，为客户提供一体化、端到端的细胞和基因疗法产品开发及生产服务，促进创新疗法惠及全球患者。

通过此次收购，OXGENE将成为药明康德旗下专注于细胞和基因疗法CTDMO药明生基的全资子公司；同时，OXGENE将保留原公司名称，并成为药明生基在欧洲的首个研发生产基地。OXGENE的加入将进一步增强药明生基的一体化平台能力，通过赋能全球客户加速细胞和基因治疗产品的开发、测试、生产和商业化进程，不断推动更多创新疗法早日进入市场。

自2011年成立以来，OXGENE凭借其创新技术、研发服务和强大的规模化生产系统，为细胞和基因治疗行业提供了高效的药物发现和生产解决方案。此外，OXGENE用于腺相关病毒（AAV）生产的新型TESSA技术和用于慢病毒稳定生产的XLenti解决方案，不仅提高了细胞和基因疗法产品的生产效率，还显著降低了成本。

“OXGENE自创的新一代技术平台，成功解决了细胞和基因疗法在病毒载体生产方面的复杂性难题。”OXGENE创始人兼首席执行官Ryan Cawood博士表示，“我们很高兴加入药明生基，携手加强创新技术的规模化应用，不断拓展服务能力，帮助客户显著提升产能、降低成本，让更多细胞和基因疗法早日问世，造福全球病患。”

“非常欢迎OXGENE加入药明生基。”药明生基首席执行官张幼翔博士表示，“结合药明生基领先的细胞和基因疗法CTDMO平台以及OXGENE前沿的创新技术能力，我们将为客户带来变革性的解决方案。通过此次收购，药明生基将进一步增强细胞和基因疗法研发生产平台的能力，不断赋能客户为全球患者带来更多、更好的创新治疗方案。”

关于OXGENE

OXGENE为细胞和基因治疗公司提供从创新候选药物发现、开发、测试到规模化生产的端到端服务，助力其全球商业化进程。OXGENE通过自有技术和自动化平台进行分子发现，并整合了细胞和基因生产所需的全套技术，为客户提供快速、经济高效且准确的服务。OXGENE以其在设计DNA序列、优化蛋白表达、开发细胞株和改良病毒传递系统等方面的专业获得认可。更多信息，请访问www.oxgene.com。

关于药明生基

药明生基是药明康德旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO，致力于加速和变革细胞治疗、基因治疗及其他高端治疗的开发、测试、制造和商业化。药明生基能够助力全球客户将更多创新疗法早日推向市场，造福病患。更多信息，请访问www.advancedtherapies.com。

关于药明康德

药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。通过赋能全球制药、生物科技和医疗器械公司，药明康德致力于推动新药研发进程，为患者带来突破性的治疗方案。本着以研究为首任，以客户为中心的宗旨，药明康德通过高性价比和高效的研发服务，助力客户提升研发效率，服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领域。目前，药明康德的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的4100多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现“让天下没有难做的药，难治的病”的愿景。更多信息，请访问：www.wuxiapptec.com。

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药明康德宣布完成对OXGENE的收购，持续加强细胞和基因疗法全球服务能力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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