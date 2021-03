Brattle任命张艳华为大中华区业务主管

纽约2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 张艳华加入Brattle集团纽约办事处,担任大中华区新业务首席执行官和领导者。她为众多行业的全球客户群带来了将经济分析应用于竞争、工业组织和知识产权问题的广泛经验。在大中华区,她与领先的学术和行业专家建立了广泛的关系。



“张艳华对客户在中国、美国和欧盟所面临的复杂问题的深刻理解将使我们能够扩大现有关系,并与客户和这些市场的主要意见领袖建立新的关系,”Brattle总裁兼首席执行官David L. Sunding说道。“她的加入反映了我们的竞争性业务真正实现了全球覆盖;我们很高兴她加入Brattle,并期待着在未来数年携手合作,取得成功。"

Dr. 张艳华博士在涉及高科技、电信、消费品、运输和制药等行业客户的广泛事务中,对有关垄断、止赎、纵向约束、兼并分析、FRAND(合理、公平、无歧视)原则和知识产权诉讼均有丰富的分析经验。她曾作为专家证人作证,并向中国最高人民法院、多个省级高等法院、国家市场监督管理总局 (SAMR)、商务部 (MOFCOM) 反垄断局、国家发展和改革委员会 (NDRC) 和上海市市场监督管理局 (SHAR) 提交专家报告。

“对许多跨国公司而言,全球合并和收购、调查以及竞争和知识产权争端的复杂性和地理范围在不断扩大,因此需要熟知当地和全球情况的专家并在此基础上进行严格的分析,”张女士 说道,“我很高兴能加入Brattle 的全球网络,因为我的客户将受益于其在北美、欧洲和亚太地区强大的能力和专业服务。"

Brattle专注于中国的团队主要由中国籍人士以及谙熟英语和中文的双语专家组成,其80%的团队成员拥有美国或欧盟的经济学博士学位。该团队包括多位知名学术顾问,如 对外经济贸易大学 (UIBE) 经济学教授龚炯博士;复旦大学经济学教授、经济学院副院长寇宗来博士;上海财经大学商学院战略和经济学教授、教师发展中心主任钟鸿钧博士;

此前, 张艳华博士是一家国际经济咨询公司的董事总经理和大中华区业务负责人。除咨询工作外,她还是中国人民大学中韩市场规制法研究中心 (MRLC) 高级研究员,并向研究生讲授监管和反垄断经济学课程。Dr. 张艳华博士撰写了许多关于中国兼并管制制度和反垄断法的文章,并为备受尊敬的出版物撰写了大量文章,其中包括《竞争法与经济学杂志》(Journal of Competition Law and Economics)、《工业组织评论》(Review of Industrial Organization)和《反垄断纪事》(Antitrust Chronicle) 。她曾在中国北京大学学习经济学,并在法国图卢兹经济学院获得博士学位。

