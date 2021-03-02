再次风靡春节的《熊出没》，究竟下了哪些硬功夫？

北京2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，《熊出没·狂野大陆》正在热映，大批小粉丝和家长前来观影，影片放映过程中充满了欢声笑语。作为《熊出没》系列的第七部，《熊出没·狂野大陆》不仅故事情节创意十足，电影的画面效果也如此逼真和精良，以至于小朋友在观影中情不自禁地惊呼摇滚狮子毛发清晰可见。

其实，近年来以方特动漫为代表的中国动画制作不断摆脱过去模仿的老路，打造出属于中国原创的热门IP故事。在中国动画电影崛起背后，不仅仅是IP创意瓶颈的突破，也有在基础设施层面打破掣肘，二者结合驱动着中国动画制作走出一条崛起之路。

《熊出没7》：创意与制作俱佳

原定于2020年春节档上映的《熊出没·狂野大陆》是《熊出没》系列第七部电影，在点映期间即获得了极佳口碑，由于疫情影响，经过一年漫长等待，终于在2021年春节档与全国观众见面。正所谓好菜不怕晚，《熊出没·狂野大陆》出色的创意与制作俱佳，成为“春节档最适合与全家一起看的电影”。

此次，《熊出没7》创造了一个全新的世界，对场景设定、角色设计、故事讲述进行全方位的创新，其中科技感、科幻元素成为本部最大的亮点，拥有众多气势恢宏的新场景和新画面，以及暖动人心的亲情故事，让《熊出没7》制作水准达到系列电影的最佳。

方特动漫介绍，《熊出没》系列发展到现在第七部，在视觉效果层面大体上经历了从懵懂期、高速发展期和成熟期三个阶段，《熊出没7》标志着《熊出没》系列电影进入到成熟期，其背后的相关技术都日臻成熟。

以《熊出没7》为例，脱离了前两年的奇幻色彩，通过一个后现代科幻故事，来为影片内核增强了思辨的色彩。其中，光角色就包括熊大、熊二、雄鹰、火烈鸟、摇滚狮子等387个，每个角色的塑造都是栩栩如生，像动物毛发单只最高超过上千万根。千万根毛发是什么概念？迪士尼动画《冰雪奇缘2》里艾莎公主，凭借由40万根发丝构成的一头浓密秀发上了热搜，这个发量已超过真人的发量。而《熊出没·狂野大陆》里单只动物毛发超千万根，比肩甚至超过自然界里真实动物的毛发数量。

此外，方特动漫为达到更细致完善的镜头表现，镜头的单帧渲染量最多超过20小时；为呈现影片完美的自然风貌，仅开头部分特效粒子制作量就达上亿。

“除了故事之外，观众对于动画的视觉效果要求越来越高。而画面效果，则必须通过技术手段驱动画面效果不断提升。”华强方特IT总监胡新梁如是说，“到了第七部《熊出没·狂野大陆》，则标志着《熊出没》系列电影在技术上进入到成熟期，所有制作环节纳入整体流程，实现高速的自动化；例如，通过自动化提交渲染，保证留给充足的时间给艺术家。”

也正因为如此，方特动漫近年来在基础设施层面持续投入与建设，建成一流的基础设施，很好地支撑起《熊出没》系列电影中每个栩栩如生的角色、每个震撼的大场景。

基础设施至关重要

如果说创意的突破是中国动画产业捅破的那层窗户纸，那么基础设施的创新则为中国动画产业插上了腾飞的翅膀。

方特动漫对于基础设施的重视，在《熊出没》系列电影中体现的淋漓尽致。众所周知，近年来电影工业快速发展离不开IT基础设施的强有力支撑，从阿凡达、功夫熊猫到熊出没，国内外任何一部大片的制作是典型的“重数据工作”，往往需要三维制作、特效合成、渲染输出等一系列大量的工作来实现。

随着对于高清画面需求的不断提升，像《熊出没7》中动辄上千万根毛发、特效粒子制作量上亿的场景将会越来越普遍，这种趋势给基础设施带来最直接的影响就是：数据量指数级增加，对于存储容量极度渴求；动画制作普遍面临着千万级海量小文件操作的需求，带来的是千万级规模小文件存储性能与管理的需求，像视频渲染输出往往需要存储拥有极致性能，确保动画作品的成品及时输出。

“在方特动漫看来，影视制作必须保证基础设施是业界领先的。”胡新梁介绍道。

事实上，方特动漫的基础设施建设之路并非坦途，中间也经历过很多考验与波折，视觉效果层面经历的懵懂期、高速发展期和成熟期三个阶段正是其基础设施建设不断走向完善的过程。

首先，“拿来主义”在影视行业的基础设施建设中很难形同，因为不同公司的制作团队规模、水平、业务流程等存在差异。以《熊出没》系列为例，在早期阶段，方特动漫同样受到梦工厂等国外优秀制作公司的影响，在基础设施层面开始借鉴《阿凡达》、《功夫熊猫》这些成功影片背后的方案，但却遇到了严重的水土不服。

其次，中国影视制作公司过去几年一直处于发展的快车道，对于方案时效性有着极为强烈的需求，基础设施“部署即落后”的怪圈必须打破。以华强方案为例，从2012年开始，《熊出没》系列电影带来的业务高速发展，对于基础设施方案的需求也在不断变化。胡新梁透露，往往一年前做的方案，在一年之后就跟不上业务需求。

第三，影视制作的行业属性特点突出、定制化服务需求较多，往往需要基础设施供应商给予研发和服务等方面长期的支持。方特动漫过去采用国外厂商解决方案时，售后服务与支持跟不上业务需求，很难根据业务变化随时调整方案，一旦出现问题，通常只能通过电话支持，偶尔同意现场支持，光签证可能就需要耗费半年，这是方特动漫业务所等不起的。

因此，经过多种波折、考验与实践之后，方特动漫将目光转向中国存储厂商。此时的中国存储厂商方兴未艾，开始逐渐在技术、产品、方案等层面崭露头角。方特动漫经过层层筛选和考核，从2012年开始与浪潮存储进行合作，到了2014年之后，双方进入到全面深入合作的阶段，方特动漫开始大规模部署浪潮存储的相关产品，双方精诚合作，成功解决多个业务痛点，支撑起《熊出没》系列电影的成功制作。

如今，《熊出没7》的所有制作环境工艺环节都纳入整体流程，并实现高度自动化的组装文件、生成分层文件、自动化提交渲染等，成为影视行业技术领先的典范。

方特动漫联合浪潮存储：双赢典范

当下，方特动漫包括影视制作等大部分业务都跑在浪潮存储产品之上，浪潮存储的分布式存储和集中式存储经历了方特动漫各种业务场景的长期考验，浪潮存储的产品、技术、方案、服务能力和JDM（联合开发）模式得到了方特动漫的充分认可。

更加关键的是，双方深入合作成为双赢的典范。经过多年合作，双方成功攻克影视制作行业多个业务难点，并且在产品功能创新、行业方案等方面有着成功实践。

例如，影视制作通常涉及千万级甚至亿级海量小文件的并发操作与管理，像《熊出没7》幕后是PB级规模的海量小文件来实现的，每一次特效合成操作通常都对于存储稳定的高性能有着极高的要求。为了实现PB级别规模的海量小文件存储需求，浪潮分布式存储基于小文件聚合技术、SSD缓存加速等技术，为动画制作保障了TB级聚合带宽和稳定低时延，实现千万级小文件的并发处理。

浪潮存储与方特动漫共同打造的超大规模分布式存储平台相比过去，存储性能提升了3-5倍以上，将动画制作周期缩短为原来的三分之一，大幅提升3D动画制作的效率。浪潮存储资深架构师叶毓睿介绍：“动画特效合成的前期，每个元素对应一个小文件，一帧动画可能就包含了成千万级个小文件，对于存储并发性能和稳定性都是极致考验。”

另外，双方在长期合作中，根据现实业务特点进行了诸多功能的微创新，并且成功将不少之前功能演变成浪潮存储的通用型功能，真正实现了从客户中来到客户中去。浪潮存储产品线副总经理周川就表示：“在与方特动漫的合作过程中，对于浪潮存储的产品创新有着极大帮助。”

例如，浪潮存储目前在多个行业用户中广受青睐的回收站功能，即是包括方特动漫在内的一些用户在实际业务场景中提炼出来的。众所周知，动画制作往往涉及到前端用户多、文件版本多、数据量巨大的现实情况，如果执行删除操作较频繁，有时会引起数据重构，可能会对性能的性能有所影响。针对方特动漫的情况，浪潮存储开发出的回收站功能，可频繁、大量的删除文件，不影响业务的性能，再根据事先策略的设定，可在闲时进行真正的删除。

又如，浪潮存储的高级ACL功能，可以在不影响性能的前提下，瞬间完成成千上万的文件权限更改，这对于前端用户众多、业务需求多变、权限配置要求灵活的方特动漫来说极为实用。

经过多年的合作，华强方特与浪潮存储已经默契十足。面向未来，超高清、3D、巨幕等高科技影片已成为观影趋势， 5G、AI、云渲染等技术的快速发展也在深刻影响着影视制作的模式，新趋势和新需求必然会对数据存储能力有着更高要求，除了高可靠、高性能、高扩展等“标配”能力之外，多云集成、智能运维等新能力也将不可或缺。而这一切也将开启双方合作的新篇章。

“多年的合作中，浪潮存储的支持在方特动漫的多个业务中发挥了重要作用。目前《熊出没8》已经在紧锣密鼓地制作中，未来希望双方继续紧密合作，让更多优秀的产品问世。”胡新梁最后表示道。

再次风靡春节的《熊出没》，究竟下了哪些硬功夫？ – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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