创想启梦新百年，华侨城助美好新襄阳腾飞

襄阳华侨城以创想绘美好，描摹襄阳理想蓝图

湖北襄阳2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 春节档的一部电影《你好，李焕英》让背后的城市襄阳成为全国瞩目的焦点。

在全新区域发展战略布局下，襄阳作为湖北省“一主两翼”的省域副中心城市，在“襄十随神”城市群起辐射、带动作用。随着高铁时代的来临，未来襄阳将形成1小时省内高铁圈、2小时高铁城市圈，不仅串联武汉、襄阳、十堰等湖北省内重要城市，也连通鄂、渝、陕、豫等省市，汇聚省内外活力，为襄阳带来前所未有的发展机遇。

襄阳的城市发展需要更多的追梦人与襄阳一同勾勒城市理想蓝图。



襄阳实景

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，是实施“十四五”规划的起步之年，也是襄阳华侨城迎来大规模开业潮的关键之年。

作为国务院国资委直接管理的大型中央企业，华侨城际遇襄阳以来，积极响应国家新型城镇化战略，结合襄阳城市特色，从产业、文化、城市功能建设等方面因地因时制宜，探索具有襄阳特色的新型城镇化发展道路，助力襄阳高质量发展。

深谋远虑绘制发展蓝图，驱动襄阳高质量发展

进入“十四五”，襄阳市委聚焦“让中心城市立起来”这一关键命题，谋划了“三大任务”和“四大路径”，同时结合城市实际，提出完善“一体两翼三带”的市域发展布局，让省域副中心城市和汉江流域中心城市的功能特征更加鲜明、辐射带动作用充分彰显。

华侨城以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以“文化+旅游+城镇化”为基本战略支撑，以“产业导入，产品创新，推动区域发展和产业发展，促进区域整体价值提升”为底层模式，贯彻“文化是灵魂，旅游是产业，城镇化是基本路径”的发展道路，探索具有襄阳特色的高质量发展新路径。



襄阳华侨城规划效果图

襄阳华侨城占地8.48平方公里，继承了华侨城的创想基因，邀请诸多国际一流团队开展城市规划、产业规划、城市设计等工作，确立基本的生态体系规划、文旅产业规划、城市建设计划、教育产业规划等。

秉持着规划先行的基本战略，在项目建设伊始，襄阳华侨城便着眼于未来八到十年来做城市定位，以超前的眼光重新定义城市。在项目建设伊始，便立足于整体城市布局，做好了城市规划、城市设计、产业规划、项目研究与方案设计的工作，形成具有法规效力的控规和城市设计，一张蓝图干到底，确保未来城市基本格局和风貌。



襄阳华侨城生态水系规划

襄阳华侨城强调生态优先，注重生态体系形成，确保良好的生态本底，为建设绿色低碳城市打下良好基础，同时以大规模水系串联，规划、建设多个滨水公共公园，创造城区的公共休闲空间。其中，天鹅湖生态艺术公园拟于今年5月正式开放。

襄阳华侨城注重产业导入，推动区域社会经济发展。未来将包括以主题公园群为核心的文化旅游产业、以创意产业园为核心的文化创意产业、都市娱乐产业、城市运动产业、区域性城市商业等逐步导入，使区域产业发展逐渐成熟。

同时，将以教育产业推动区域发展。襄阳华侨城范围内规划建设12所中小学，引入系列优质教育资源，形成强势教育体系。其中，襄阳五中华侨城实验学校将于今年9月迎来首批师生。



襄阳五中华侨城实验学校规划效果图

高质量文旅发展助力，塑造襄阳汉江流域中心城市地位

从1989年建成中国首座主题公园“锦绣中华”至今，华侨城不断创新旅游产品，从静态微缩、互动体验、生态度假、都市娱乐，到今天的特色小镇和美丽乡村建设，华侨城实现了产品从单一到混合形式的演变，强化集群优势，引领了中国文化旅游产业的发展。

延续华侨城集团的创想基因，襄阳华侨城致力于打造全新一代都市度假区示范品牌 — “奇幻度假区”。“华侨城奇幻度假区”品牌发布会于2019年6月24日在襄阳盛大举行。

整个度假区由“四园一镇七酒店”组成，分别是四大主题乐园“奇梦海滩水乐园、奇趣童年亲子乐园、奇幻谷、云海温泉”，首个城市文旅新生活小镇“奇妙镇”，七大主题酒店“云海·丽呈别院、云海酒店、奇趣森林酒店、奇趣童年营房、酒店式公寓、度假酒店、中央商务区高星级酒店”。度假区拥有主题乐园、商业、酒店、餐饮、演艺娱乐等五大产品群，形成“吃住行游购娱”一站式的度假新体验。



奇幻度假区规划效果图

奇梦海滩于2020年6月24日实现顺利开园，成为全国在2020年度首个新开主题公园项目，获评华侨城集团产品创新类创想奖，获得“2020中国文旅行业振兴突出贡献奖”等4项荣誉奖项。



奇梦海滩开业实拍图

此外，奇梦海滩首次在行业内提出全季运营概念，并通过“规划先行、活动打造、产品组合、夜游撬动”四位一体的解决方法成功实行了“夏日玩水、秋季赏灯、冬季滑冰、四季温泉”的水公园全季运营模式。2020年累计接待游客90.82万人次，实现营收6131万元。



奇梦海滩全年主题活动

2021年，华侨城奇幻度假区将初步成型：中国首个“亲子陪伴式的游玩启智”乐园“奇趣童年”亲子乐园、城市文旅新生活小镇“奇妙镇”、特色民宿“云海·丽呈别院”拟于今年5月开业，中国首个度假式温泉主题乐园“云海温泉”、奇幻度假区首发酒店产品“云海酒店”拟于今年10月开业。



奇趣童年 | 奇妙镇 | 云海-丽呈别院民宿| 云海酒店效果图

襄阳华侨城预计总投资近700亿元，建成后将有效辐射鄂、豫、皖、陕、渝等省市，覆盖近亿人口休闲旅游度假、娱乐消费、投资创业、就业居住等，助推襄阳打造区域性中心城市；将直接增加就业人数约2万人，间接增加就业人数约10万人，大力推动襄阳东津新区城市化发展。

奇幻度假区完全建成开放后，将形成年度游客量过千万人次的大型旅游度假区，将极大提升襄阳乃至华中地区文化旅游产业发展水平，促进襄阳现代服务业向更大规模、更高层次、更高水平发展。

新时代呼唤新征程

2021年，作为城市合伙人，襄阳华侨城将立足新阶段的新起点，与城市一同“创想美好新襄阳”，从文旅、商业、医疗、教育等角度切入，努力打造襄阳城市增长极，带动襄阳高质量发展，推动美好生活落地生长。

襄阳华侨城将积极参与襄阳“一极两中心”建设，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进，塑造襄阳的城市新名片，共创更美好的城市图景。

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