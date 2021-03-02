广州2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，全球领先的科技公司默克与中国领先的生物医药与健康企业广州医药集团有限公司（以下简称 “广药集团 “）在广州签署战略合作备忘录。双方将依托粤港澳大湾区在生物医药建设领域的发展优势和开放机遇，在业务模式创新、产品研发以及市场拓展等方面进行深入探索与合作。

默克全球执行董事会主席兼首席执行官欧思明（Stefan Oschmann）表示：“作为默克全球最重要的战略市场之一，中国早已成为全球创新链条的重要一环，中国医药健康领域的创新力量正在向世界释放巨大的发展潜能。我们希望通过与这一领域的领头羊广药集团的合作，在粤港澳大湾区进一步强化医药健康产业的创新能力，提高高质量药品的可及性，惠及更多中国及全球患者。”

“与默克在生物医药研发和流通领域的合作，是广药集团实现创新升级、持续发展，面向未来、加强国际化的战略选择。”广州医药集团有限公司党委书记、董事长李楚源表示，“未来，广药集团将继续围绕医药健康优势领域，建立先进的创新药物研发体系，开发医药行业高水平的创新药物以及健康产品，推动产业高质量发展，加快迈入世界500强，打造独具产业特色、文化鲜明的世界一流生物医药与健康企业，更好地造福人类健康。”

作为中国经济活力最强、开放程度最高的区域之一，粤港澳大湾区现已发展成为中国生物医药产业发展的先锋阵地。区域内产业集聚优势明显，上下游产业链完备，特别在化药和生物药的研发、生产与流通领域具备独特的优势。

“大湾区已成为默克在中国最重要的战略区位之一。”默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁（Rogier Janssens）指出，“与广药集团的战略合作是默克深耕中国医药健康市场、不断加码创新的重要一步。我们期待与广药集团发挥各自优势，共同探索医药创新的更多可能性，协力推进医药零售的未来发展，助力粤港澳大湾区生物医药创新生态圈建设，为更多的中国患者持续带来高品质创新药物。”

近年来，默克十分重视与粤港澳大湾区合作伙伴的紧密连接，助力“健康湾区”的建设。2019年11月15日，默克广东创新中心正式投入使用，旨在联合当地政府产业园区、孵化器、学术机构及投资机构等创新生态系统的合作伙伴共同发展创新科技，持续加速默克在粤港澳大湾区的发展。在2020年第三届中国国际进口博览会期间，默克中国创新中心发布《粤港澳大湾区创新生态白皮书》，着眼于粤港澳大湾区进一步布局，促进产业融合及创新发展。

广药集团是中国最大的制药企业“之一”，已连续九年荣登中国制药工业百强榜第1名。广药集团也扎根大湾区多年，在澳门设立了国际总部，并与香港大学、澳门大学、澳门科技大学、粤澳中医药产业园建立了多层次合作关系，深入推进粤港澳大湾区医药健康产业融合发展，致力于打造粤港澳大湾区健康产业发展标杆。

除在中成药及植物药、化学原料及制剂等传统产业的优势之外，广药集团还在着力发展生物药和大健康产品等的研发、制造，以及商贸物流配送以及医疗健康服务等业务。近年，广药集团加速国际化步伐，通过达沃斯论坛、博鳌论坛等国际性会议，加强与世界500强企业合作对接，积极扩展国际朋友圈，与沃博联、百特、和记黄埔等世界500强企业成立了多家合资企业，与百事、武田等多家跨国企业成为战略合作伙伴。

默克与广药集团达成战略合作 推动大湾区业务创新发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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