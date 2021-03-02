从绝对伏特加到美丽时光香槟和必富达金酒

巴黎2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 保乐力加集团近日宣布，作为“好时光、好地方”2030企业社会责任行动方案的重要组成部分，旗下三大品牌绝对伏特加、美丽时光香槟和必富达金酒近期相继推出一系列包装创新举措。在“循环再生”领域，保乐力加承诺截至2025年，所有包装将100%实现可回收、可循环使用、可降解，以及可作为生物基。

绝对伏特加：作为瑞典著名的伏特加品牌，绝对伏特加致力于提高透明玻璃酒瓶中可回收材料的比例，并提前四年实现50%的既定目标，这是一个重要的里程碑。面对在酒瓶中使用50%的可回收玻璃带来的诸多挑战，绝对伏特加与玻璃制造商Ardagh集团密切合作，成功保持了玻璃瓶的透明度。

此前，绝对伏特加集团已顺利推出纸质酒瓶装样品，标志着该品牌开始尝试使用全生物基酒瓶盛装烈酒，并在该领域迈出坚实的一步。纸质酒瓶由可回收材料制成（其中包括57%的纸质材料和43%的可回收塑料），酒瓶内部的塑料薄膜也可被回收。首批推出的2,000瓶纸质酒瓶装绝对伏特加产品同时在英国和瑞典发售，供消费者进行测试。该项目来自绝对伏特加与Paboco（纸质酒瓶公司）共同参与的一项倡议，旨在开发出一种可持续的包装以替代传统包装。参与该倡议的企业包括众多快速消费品领域的行业领先者，致力于推动装瓶行业的可持续创新，并向消费者和烈酒行业参与者的传统思维模式发起挑战。



绝对伏特加此前推出纸质酒瓶装样品

必富达金酒：作为著名金酒品牌，必富达金酒近期推出了一款100%可回收的全新酒瓶，用高级铝制压花瓶盖替代传统塑料瓶盖。酒瓶标签由塑料变成纸质，不仅体现出精致与优雅，而且每年可节约400多吨塑料。这款传承着必富达金酒200年蒸馏历史的全新酒瓶近日已在其第一大市场西班牙隆重上市，并将于2021年第三季度在全球范围内广泛推出。

美丽时光香槟：经过两年研发，保乐力加旗下的高端香槟品牌近日推出了一款全新的生态设计礼盒，用于生产该礼盒的天然纤维全部来自森林管理委员会（FSC）认证的森林。集雅致与可持续发展于一体，该礼盒不仅重量减轻30%，而且不含矿物油，实现可完全回收的同时也易于回收。



美丽时光香槟推出生态设计礼盒

保乐力加集团可持续发展与企业社会责任副总裁Vanessa Wright表示：“我们的可持续发展与企业社会责任战略是集团业务的重中之重，循环再生则是其四大支柱之一。包装创新对于最大限度减少我们对环境的影响至关重要。不仅仅是绝对伏特加、美丽时光香槟和必富达金酒，我们集团旗下的所有品牌都致力于包装创新，通过循环使用、重新构想、回收利用、减少使用，并采用真正实现循环再生的思维方式，来减少浪费，保护我们的自然资源。”

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保乐力加创新驱动未来 全力推进2030企业社会责任行动方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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