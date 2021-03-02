上海2021年3月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月26日，新开发银行董事会批准向中国提供70亿元人民币的紧急援助贷款，用于支持中国在新冠疫情后的经济恢复。贷款支持的重点领域包括：（i）受到疫情负面影响的关键部门生产活动的持续恢复；（ii）进一步巩固和强化中国在经济复苏初期已取得的成果。

该笔贷款是继2020年董事会批准并全额拨付第一笔70亿元人民币紧急贷款后，新开发银行批准的第二笔支持中国抗疫的紧急贷款。基于现阶段中国经济恢复的初步成果，该项目将支持中国恢复生产和稳定就业，促进中国经济可持续发展。

中国进出口银行及中国农业发展银行将负责项目实施，通过转贷方式将贷款资金用于受疫情直接影响和冲击较大的贸易、物流、农业、卫生、劳动密集型基础设施等部门，以及中国政府为促进经济恢复和可持续发展鼓励投资的创新及高科技基础设施领域。通过政策性银行转贷的项目实施安排，将覆盖中国经济恢复的核心和重点行业，有效提升项目效益及影响。

通过支持重点行业恢复生产、创造更多就业机会，该项目将有助于进一步减轻疫情对中国经济的负面影响。通过助力全面修复和进一步发展产业链、支持发展“新基建”，该项目有利于在中长期促进中国经济实现可持续发展。

新开发银行董事会批准70亿人民币紧急援助贷款助中国疫后经济恢复 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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