西藏民航通航55周年：雪域高原架起“空中金桥”_科技_中国西藏网

3月1日，西藏民航迎来通航55周年。55年来，西藏这个被全球航空界公认的“空中禁区”已成坦途。西藏民航创造了“在世界平均海拔高度最高、面积最大和最难飞行的地区安全飞行时间最长”的记录，成为西藏经济社会发展的有力动力。 图为旅客乘飞机抵达拉萨贡嘎国际机场。（资料图）中新社记者 何蓬磊 摄 记者从中国民用航空局西藏自治区管理局获悉，1956年，建设者们靠着简陋的设备工具，肩挑背扛，在海拔4230米的拉萨当雄草原上“推”出了一条简易跑道。1965年3月1日，一架伊尔-18型飞机从北京起飞，次日飞抵当雄机场，西藏民航正式通航。 经过55年发展，西藏机场数量从1个增加到5个，航线从1条扩展到103条，通航城市从2个发展到51个，进出港航班从每周1架次变成日均150多架次，年旅客吞吐量从0.44万人次增至575万余人次。 图为拉萨贡嘎国际机场内，西藏民航工作人员保障航班起降。（资料图）中新社记者 何蓬磊 摄 如今，以拉萨贡嘎国际机场为枢纽，西藏其他机场为支线，辐射中国主要大中城市和援藏省份的航线网络已初步形成。1日之内，11家航空公司可以让西藏旅客全天候畅达中国各地以及周边多个国家。 据悉，55年…