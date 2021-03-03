西藏民航通航56周年 5座高高原机场架起连接世界的“空中金桥”

1965年3月1日，随着北京-成都-拉萨航线正式通航，西藏各族人民的航空梦得以实现。56年里，随着西藏民航事业的不断发展进步，西藏的医疗、教育、就业、旅游等也发展迅速。从“西藏江南”林芝到“世界屋脊的屋脊”阿里，从“藏东重镇”昌都到“西藏的后花园”日喀则，在西藏120余万平方公里的土地上，5座高高原机场架起了连接世界的“空中金桥”。 在中央、民航上级和自治区党委政府的关心关怀下，在一代代民航人的共同努力下，民航西藏区局从前身仅有16人，只有一条航线的民航拉萨站（当雄机场）开启发展历程，逐步形成管理运营机场5个，引进航空公司11家，开辟航线130条，通航城市61个，员工队伍近3000人的现代化航空保障管理团队。党的十八大以来，特别是近5年来，西藏民航迎来了快速发展。“十三五”时期，西藏民航新开航线67条、新增通航城市21个，累计完成旅客吞吐量2480余万人次，同比“十二五”时期增长83%，高出全国平均增速约35个百分点。 西藏气候、地理环境复杂，区内所有机场均为高高原机场，运行环境比一般机场难度大得多。面对复杂的安全形势，56年来，民航西藏区局积极引进国内外先进设备和安全管理经验，先后投…