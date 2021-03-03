大连圣亚海洋生物研究所 “斑海豹论坛”成功举办_旅游_大连新闻网

大连日报 0 本报讯（大连新闻传媒集团记者彭杭）在3月1日“国际海豹日”，由大连圣亚旅游控股股份有限公司旗下海洋生物研究所主办的“斑海豹论坛”在圣亚海洋世界隆重举行。来自国家、省、市相关部门机构领导，以及行业专家学者们近50人出席论坛。会上，专家学者从专业性、学术性、政策性等方面多课题、多维度地进行了探讨。 伴随近10年来环渤海经济的飞速发展，野生斑海豹栖息环境不断恶化，我国辽东湾斑海豹的数量急剧下降。据辽宁省海洋水产科学研究院调查，现在每年在辽河入海口栖息的斑海豹仅有100至200头。今年2月，斑海豹升级为国家一级保护动物，成为中国的“海上大熊猫”。当下对斑海豹的保护已到了非常重要的时期，建立国家级斑海豹野化训练基地更是刻不容缓。 作为国内水族技术和海洋生物领域的领军企业，大连圣亚致力于斑海豹救助、放流和繁育工作已经20余年，并取得较好的成绩。2020年10月，大连圣亚成立国内首家由企业发起的海洋生物研究所，该所立足于大连地区优质环境和技术资源优势，以“保护、科研、科普、生态”八字方针为指导，此次论坛也是研究所成立以后主办的第三场大型活动。同时，圣亚还在大连全力推进目前国内海洋生物野…