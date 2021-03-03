探望斑海豹幼崽“3号”_旅游_大连新闻网

渤海辽东湾是斑海豹全球8个繁殖区中最南端的一个，我市渤海海域岸线的长兴岛海域、旅顺口区海域，是辽东湾斑海豹繁衍、栖息、觅食的重点区域。每年11月左右，斑海豹从黄海进入渤海，在大连海域的虎平岛和蚂蚁岛两个“上岸点”栖息。近两年来，我市救助的斑海豹明显增多，每年都会进行斑海豹集中放归大海行动。 进入2021年，我市已成功救助两只斑海豹幼崽，因此，科研人员将2月17日救助的这只斑海豹幼崽编号为“3号”。2月19日，记者随大连市海洋与渔业综合行政执法队斑海豹保护执法救助人员一同来到辽宁省农业科学院辽宁省海洋水产科学研究院（以下简称“省海科院”），探望2月17日（正月初六）被成功救助的牛年第一只斑海豹幼崽。 被救斑海豹幼崽萌化记者 2月17日，省海科院海洋珍稀动物保护研究室的科研人员将“3号”带回后，进行了隔离、称重、体检，发现“3号”体重9.15公斤，特别瘦且虚弱。“正常刚出生的斑海豹幼崽体重应该是8~9公斤，‘3号’送来时应该是出生20天左右，正常体重应该是15~16公斤。”负责斑海豹救助和饲养的省海科院海洋珍稀动物保护研究室副研究员田甲申说。根据这种情况，科研人员没有采取人工填喂鱼块的方…