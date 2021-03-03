河北邱县倾力开拓“旅游＋农业”新模式_河北新闻网

近年来，邱县文广旅局按照“全域旅游”的发展理念，坚持文旅融合、农旅融合，不断丰富和拓展“旅游＋农业”全新模式，借助当地优势，大力发展特色文化旅游和农业生态旅游经济，不断提升品牌影响力与知名度，提高农户收入，带动地方经济发展。 “红薯小镇”“海棠小镇”“文冠小镇”“水木红颜草莓基地”“盛水湾玫瑰产业园”等一大批新型特色文化旅游项目带动乡村旅游发展。乡村变身休闲旅游地、农民变身旅游从业者、农产品升级旅游商品。邱县乡村振兴步伐正蹄疾步稳，阔步向前。 春节期间，正是邱县“水木红颜”大棚草莓最佳采摘季，这里无农药纯生态，种植的是从国外引进的优质品种—红颜草莓，个个大块头、水分十足。它是由草莓届大咖“幸香”和“章姬”杂交而成，是难得的色香味俱佳的草莓。红颜草莓的甜度高达11％－13％，香甜味美、水嫩多汁，而且富含丰富的维生素C、B1、B2，以及人体必需的其他矿物质和微量元素，有“维生素之王”的美称。“走进大棚，满眼尽是绿色。草莓红得透亮，熟得恰到好处，这次和家人来到草莓基地，共度美好假期，收获了一份意外的惊喜。”前来采摘的游客高兴地说。（李文娟） 来源：邯郸日报