中国上海2021年03月03日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 电话会议定于2021年3月29日美国东部时间上午8点并需要提前注册参加

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年3月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家处于临床阶段的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，将于2021年3月29日（周一）美股开市之前公布公司全年的财务报告（截至2020年12月31日），并将于美国东部时间上午8点召开财报电话会议。届时，天境生物管理团队将解读财报要点并分享公司最新业务的亮点及预计里程碑事件的进展。

电话会议和网络直播信息

天境生物将于美国东部时间2021年3月29日上午8点召开电话会议及在线网络直播。与会者需在电话会议前登记参加。注册信息详情如下:

注册链接: http://apac.directeventreg.com/registration/event/4848159

会议ID: 4848159

所有参加者需在电话会议前使用以上提供的链接完成在线注册。在注册时，每个参会者将收到一个拨入号码、会议编码、和用于加入电话会议的唯一识别码。

此外，通过访问公司的网站http://ir.i-mabbiopharma.com可以在一年之内在线收听会议重播。

会议实录回放将在通话结束后约两个小时提供。如需收听会议重播，请拨打+1-855-452-5696(美国)，+61-2-8199-0299(国际)，400-632-2162(中国大陆)，或800-963-117(中国香港)。重播的会议编码是4848159。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

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天境生物计划于3月29日发布2020年全年财务业绩及公司最新动态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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