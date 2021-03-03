新加坡贸工部宣布：酒店、旅行社和导游可豁免执照费至今年12月

受到疫情的影响，目前新加坡的旅游限制未解除，旅游业继续面对挑战。对此， 新加坡贸工部宣布酒店、旅行社和导游可免缴执照费至今年12月 。 此外，新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉表示，新加坡政府去年通过雇佣补贴计划协助了超过7000个旅游业者留住本地员工。 陈圣辉也提到， “重新探索新加坡”消费券计划是刺激本地旅游需求的措施之一 ，新加坡政府正密切留意计划的反馈，并在探讨如何改善计划。 旅游收入受到疫情重创 据了解，新加坡的旅游收入受到疫情影响遭受重创。据新加坡旅游局指出，新加坡去年的游客总数暴跌了85.7％至270万人次，而且几乎全是去年首两个月抵境的。 新加坡的旅游收入受到疫情影响遭受重创 而去年前三个季度，旅游收入也同比下滑78.4％，仅44亿元。随着新加坡经济在去年下半年逐步开放，旅游业面临新挑战，包括如何在提供有意义的客户体验同时，安全恢复运营。 在疫情笼罩下，全球旅行受限及边境关闭，新加坡去年迎来的游客人数是40年来最低，与前年相比，去年的游客总数呈悬崖式减少85.7％至270万人次，而且几乎全都是去年首两个月抵境的。 另外，去年前三个季度，新加坡的旅游收入与前年…