携程网第四季度营收50亿元 净利润10亿元携程财报_新浪科技_新浪网

查看最新行情 新浪科技讯 北京时间3月4日早间消息，据报道，携程网（Nasdaq：TCOM）今天发布了截至2020年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第四季度净营收为人民币50亿元（约合7.61亿美元），同比下降40%，环比下降9%；归属于公司股东的净利润为人民币10亿元（约合1.55亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为人民币20亿元；不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，2020年第四季度归属于公司股东的净利润为人民币11亿元（约合1.65亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为人民币12亿元。 从携程2020全年四个季度的业绩呈现来看，携程在第一、二季度饱受疫情冲击，从三季度开始走向复苏，并实现首个季度盈利；得益于国内酒店和机票业务的增长、地面交通和其他国内旅行产品的持续复苏，第四季度的业绩恢复趋势进一步增强，营收同比降幅从三季度的48%收窄至40%，且延续了上个季度的盈利态势，归属携程集团股东的净利润为10亿元人民币。 尽管去年爆发的疫情对于旅游业造成前所未有的冲击，但却并未动摇携程主业的根基，将营收细分来看，202…