携程高管解读四季度财报：去年直播频道转换率业内最高携程财报人民币_新浪科技_新浪网

查看最新行情 新浪科技讯 北京时间3月4日上午消息，据报道，携程集团今天发布了截至2020年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示，携程第四季度净营收为50亿元人民币（约合7.61亿美元），同比下降40%，环比下降9%；归属于公司股东的净利润为10亿元人民币（约合1.55亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为20亿元人民币；不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，2020年第四季度归属于公司股东的净利润为11亿元人民币（约合1.65亿美元），相比之下去年同期归属于公司股东的净利润为12亿元人民币。 财报发布后，携程董事长梁建章、CEO孙洁和CFO王肖璠等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。 摩根大通 分析师Alex Yao ：感谢管理层接受我的提问。我有一个问题关于内容策略的。刚才James也在准备辞中简要提到了内容策略，那您是否可以再详细地介绍一下携程的内容策略？特别是从竞争的角度，你打算如何与更加成熟的内容平台竞争？比如像抖音和小红书上的旅行相关内容。谢谢。 梁建章 ：首先，我们是中国最大的旅行交易平台。所以，…