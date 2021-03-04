携程(TCOM.US)发布2020年财报：全年交易额3950亿元连续三年稳居全球旅企第一-股票频道

智通财经APP获悉，北京时间2021年3月4日, 携程(TCOM.US)公布了截至2020年12月31日第四季度及全年的财务 业绩 。 在全球 旅游 业饱受疫情冲击的背景下，携程在2020年全年的业绩表现“跑赢 大盘 ”。2020年，携程集团的GMV达到3950亿元，连续3年稳居全球在线旅游行业第一。全年净营业收入为183亿元人民币。若不计股权费用报酬，携程集团2020年四季度的营业利润率为10%，复苏力度对比全球同行处于领先地位。 财报显示，2020年第四季度，携程集团的净营业收入为50亿元人民币。第四季度毛利率达82%，创造连续11个季度以来的新高。根据联合国世界旅游组织 数据 显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元，成为“旅游业历史上最糟糕年份”。在此背景下，携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。 第四季度延续盈利态势核心业务继续保持领先 从携程2020全年四个季度的业绩呈现来看，携程在第一、二季度饱受疫情冲击，从三季度开始走向复苏，并实现首个季度盈利；得益于国内酒店和机票业务的增长、地面交通和其他国内旅行产品的持续复苏，第四季度的业绩恢复趋势进一步增强…