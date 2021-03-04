上海2021年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月，中兴摩贝与赛摩（上海）工业互联网科技有限公司（以下简称赛摩上海）达成合作，双方将在化工、工厂、园区一体化管理系统领域展开合作，共同开发下一代智慧园区一体化管理系统。

智慧园区一体化解决方案旨在解决政府管理部门、园区管理方、园区入驻企业、园区内从业人员等受众的不同需求，以“有利于政府服务和产业发展、提升园区管理效率、有利于入园企业的发展”的目标着手，充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联网、AI等新一代技术手段，建设基于大屏展示综合指挥中心为核心的、园区设备设施运行可视化管理为基础的、园区智慧运营及园区智慧服务为一体的综合型智慧园区管理平台。

中兴摩贝是摩贝（NASDAQ：MKD）与中兴环保的合资公司，依托于摩贝集团在化学品化工行业多年的产业互联网积累，搭载中兴的5G通讯技术，为化学品行业提供全生命周期经营监管解决方案 ，从营商、管理、监督 三个维度，服务全产业链不同角色客户，助力化学品行业互联网化发展。

近期，摩贝也获得了5千万美元股权融资，未来将加大在园区智能化建设发展方面的研发及投入。

赛摩（上海）作为赛摩智能科技集团股份有限公司（股票代码300466）的子公司，在软件研发、系统集成方面具有成熟经验。中兴摩贝将通过整合自身5G技术、通讯终端、化工大数据等方面的优势资源，联合赛摩（上海）共同赋能园区一体化管理系统。

中兴摩贝与赛摩上海达成合作，赋能智慧园区一体化管理 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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