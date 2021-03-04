北京2021年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新基建正成为建设数字中国、网络强国、智慧社会，实现可持续发展目标的利器，为电力发展注入新动力同时，也给电力配套设施提出了新的要求。

目前，信息、通信和控制技术已深度集成应用于电网各个领域，涵盖发电、输电、变电、配电、用电、储能和调动环节。其中，配电网是整个电力系统与分散用户直接相连的部分，配电网的智能化管理利于实现电力系统安全高效运行和效率最大化。

电力调度“最后一公里”面临三大挑战

目前，我国电力输送能力不足，新能源的并网难度也较高，主要挑战来自以下三方面。首先，风电、太阳能发电的间歇性、随机性特点给电力系统功率平衡、电压无功控制带来了困难，可再生能源发电、分布式发电大量接入配电网使其成为功率双向流动的有源网络，传统的保护控制、运行管理方式需要做出根本性地改变。

其次，随着电动汽车数量增加，充电负荷预计将占总用电负荷的5%～10%左右，电动车对充电时间要求不严格，属于可平移负荷，有利于微网经济运行，还能调控负荷侧需求弹性，是宝贵的功率平衡调度资源，但对配网管理提出更高要求。

同时，新基建下数据中心的不间断运行和高科技数字设备的广泛应用，对供电可靠性提出了更高的要求，人为误操作重合闸、倒闸操作、拉路选线引起的短时停电会导致停工停产，引起严重后果。

为解决以上问题，需要打造智能配网系统，利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术，将配电网在线和离线数据、用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成，实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的智能化。

智能配网系统推动电力数字化转型

智能配网项目和技术在一直走在智能电网普及的最前端，除电力输送等传统功能之外，配网更是资源优化配置的载体，是现代综合运输体系和网络经济的重要组成部分，也是国家宏观调控的重要手段，东方电子与浪潮深入合作，联合打造智能配网解决方案。



智能配电平台架构图

平台通过配电侧采集监控深度覆盖并向客户侧和发电侧延伸，提升终端智能化计算水平；在通讯层，构建协同一体化电力通信网，增强网络带宽，实现网络深度全覆盖，提升网络资源灵活调配能力；在应用层，全面支撑核心业务智慧化运营，全面服务电网生态，促进管理提升和业务转型。该平台主要应用于配电网运行控制与管理系统、配网生产抢修指挥平台、配用电调度技术支持系统、区域综合能源管理系统、配网图模质量管控平台、配电终端自动化测试装置。



智能配网数据中心硬件平台架构

在物理层，平台通过提升统一支撑能力，实现数据高效处理和云协同，全面提升精细化物联管控水平，实现超大规模终端的物联管理。

基于智能配网系统，可在线监视与诊断电网运行状态，及时发现并消除事故隐患，故障发生后，快速切除并隔离故障，避免影响电网的安全运行与供电质量；提高了供电质量，减少停电次数及时间，解决新能源发电并网问题、支持分布式电源大量接入，允许可再生能源发电、分布式电源渗透率大于50%；在互动方面实现了能量互动，电信息互动。



国网重庆智能配网项目

目前，该平台已经在国网重庆实现落地，为国网配电自动化建设试点项目，主站采用东方电子DF8003D配电网运行控制与管理系统，遵循国网最新配电自动化建设标准和规范实施，构建了基于IEC61968数据总线的PMS、GIS、DMS 系统信息交互的设备异动全流程管理，实现了模型的审核、校对与发布；基于CIM识别的多类配网图的自动成图技术，大大提高了配网系统图资管理效率；通过各系统集成，形成配电网运行监控与调度作业的全过程闭环管理。

从电力行业技术融合到生态战略合作，浪潮始终秉承开放的姿态，积极推进构建开放、健全、可靠的产业生态链。未来，浪潮还将继续携手东方电子等生态合作伙伴开展全电力各环节的生态合作与联合创新，共同助力电力行业积极拥抱数字化，实现可靠、高效的数字化转型。

推动电力行业转型 浪潮携手东方电子打造智能配网联合解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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