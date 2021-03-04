马来西亚苏邦加雅2021年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在最新出炉的2021年QS世界大学学科排名中，泰莱大学连续第三年入选全球排名前20名。该校在酒店及休闲管理学科排名第17位，是最新发布的QS世界大学学科排名中排名最高的马来西亚院校，标志着该校与瑞士洛桑酒店管理学院（Ecole Hotellerie de Lausanne）、美国拉内华达大学斯维加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）和荷兰海牙酒店管理学院（Hotel School de Hague）一道，成为该学科中最具全球影响力的院校。

该校也一直是马来西亚私立商学院中的佼佼者。值得一提的是，该校的商业与管理学科排名跃升超过50名，成功入选世界大学前150名榜单，保持了其在马来西亚私立商学院中的领先地位，泰莱大学在全泰国所有大学中排名第二，仅次于马来西亚顶尖公立大学。

泰莱大学校长Michael Driscoll教授认为，该校的课程创新战略和对不断变化的教育环境的灵活应对，确保了该校在这一领域不断取得成功。

他表示：“我们认识到，新冠大流行一夜之间改变了大学及其毕业生所处的竞争环境，而泰莱大学已迅速改变策略，提供创新型无边界学习体验，并为学生提供相关知识、工具、生活技能及人脉网络，以确保我们的毕业生在毕业之时能够与职场无缝衔接。”

“无论是对课程进行大刀阔斧的改革，还是确保学生拥有创业者思维、接触了解不同的学科，我们的这些做法正逐步取得成效——根据马来西亚高等教育部的追踪研究，2020年，我校99%的学生都能在毕业后6个月内找到工作。”

“我们与本地及全球各行各业的企业进行广泛合作，这也意味着他们信赖泰莱大学，并且愿意雇佣并培养我们的毕业生，以发挥他们的潜力。”

如今，根据2021年QS世界大学排名以及2021年QS亚洲大学排名显示，泰莱大学是马来西亚和东南亚地区的顶级私立大学之一，在全亚洲排名第89。该校还入选QS 2021年全球最佳50所校龄50年以下大学排名榜单，成为马来西亚唯一一所跻身前50名的私立大学。

泰莱大学获评马来西亚顶尖商业及酒店管理私立大学 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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