春季开学季近视防控大作战

上海2021年3月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的视光企业依视路与知名教育机构昂立STEM旗下在线品牌“斯坦星球”正式启动“星趣研学社”眼视光教育项目，以寓教于乐的形式启迪4至12岁的儿童探索和了解眼睛的秘密，培养视力健康素养。与此同时，依视路和昂立STEM斯坦星球还面向学生家长提供儿童用眼护眼知识，帮助父母科学守护孩子眼健康。

眼健康素养的培育对于后疫情时代日趋严峻的青少年近视问题具有重要意义。随着电子产品使用时长的增加以及户外活动的减少，青少年近视防控面临着前所未有的巨大挑战。根据教育部对九省份的调研显示，与2019年底相比，2020年1至7月半年间的学生近视率增加了11.7%[1]。青少年的发育期，正是高度近视演变的关键期。如果不能得到及时防控，一旦近视发展成600度以上的高度近视，罹患各类眼部疾病的风险将会大幅增加，严重者还会导致眼球萎缩甚至失明。

对此，依视路大中华区视力保健总裁林国樑表示：“青少年近视问题日益严重，而提升公众眼健康意识和素养、早期筛查、尽早干预和及时矫正与防控无疑是应对这一挑战的治本之策。作为全球视光领导企业，依视路始终以‘改善视力，改善生活’为使命，积极投身眼健康教育科普事业，提升家长和孩子的视力健康素养。我们很高兴这次可以和昂立STEM斯坦星球强强联合、整合资源，一起打造益智又益眼的‘星趣研学社’，让眼视光教育，真正从娃娃抓起。”

提及保护青少年视力健康，昂立STEM创始人崔显耿表示：“眼部视力疾病日渐趋于年轻化，而眼睛健康问题又被太多家长忽略。从小开始关注眼睛健康，重视视力问题至关重要。我们致力于和依视路一起做好青少年眼部健康管理，倡议孩子在进行线上网课时需保证光线充足，还可通过调整电脑角度、增加休息频率、保持规律作息、做眼保健操等方式护眼。”

在3月开学季期间，“星趣研学社”将为家长们提供详实精美的《青少年护眼手册》。该手册详细介绍了儿童在不同成长阶段的视力发展曲线、近视的成因和危害，以及如何从“防”和“控”两方面入手，科学地守护孩子眼健康。

依视路特别建议家长要从尽早开始对孩子的视力发展进行建档追踪，每6个月带孩子去医院或专业配镜机构进行眼健康筛查，以便及早发现视力问题并进行干预。 一旦出现近视苗头，家长需要及时为孩子选择合适的近视矫正方案予以防控，其中便包括到正规机构验配眼镜并定期复查调校。此外，培养良好用眼方式和习惯对近视防控至关重要。家长们可以从握笔姿势、防疲劳用眼、户外活动、均衡饮食、少看电子屏幕、 保障睡眠时长等方面予以引导，以有效延缓儿童近视发展。

接下来，依视路和昂立STEM斯坦星球还将设计和开发联名眼健康课程，以趣味生动的方式为孩子揭开眼球奥秘，激发儿童的好奇心，帮助他们在深入理解视光原理的情况下自觉培养起良好的用眼、护眼习惯。

[1] http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/52320/mtbd/202008/t20200828_481679.html

依视路携手昂立推动儿童眼健康教育 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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