集观光、旅游、餐饮于一体，雄安这个郊野公园下月竣工_腾讯新闻

3月4日的雄安郊野公园辛集林辛集园项目施工现场，工人紧张有序地进行微地形整理、喷灌管道沟槽开挖、苗木修剪、驿站钢结构安装等工作。 雄安郊野公园辛集林辛集园由中建一局承建，是雄安新区郊野公园14个建设园区之一。项目占地面积675亩，总规划面积44.94万平方米，预计将于2021年4月30日竣工。建成后，将打造成为集观光、旅游、餐饮等为一体的活动场所，美化生态环境，调节雄安新区“微气候”。 记者了解到，2020年，辛集林辛集园项目累计整理3.6万方微地形土方；开挖1050米河道；种植的10420株苗木主要有行道树、基本农田内花灌木、组团乔木和微地形乔木；修建园区透水混凝土道路1100米；灌溉系统施工20公里；两座驿站钢结构完成了主体焊接施工。 复工复产前，项目负责人组织施工生产人员倒排工期，按照目前的计划，3月将完成3000多株苗木、292亩地被和10多亩多年生中药材的种植；4月完成园区内1300米的二级、三级道路施工和800多平方米驿站的装饰装修及铺装；施工景观小品、景观石、指示标识标牌的摆放将在施工过程中穿插进行。4月底，项目将交付使用。