携程：2020年全年净亏损32.47亿元，下半年由亏转盈_地产界_澎湃新闻

2021年3月4日，携程集团（NASDAQ：TCOM）发布了截至2020年12月31日的第四季度及全年财务业绩。财报显示，2020年全年，携程的营业收入为183.27亿元（人民币，下同），同比下降49%；净亏损32.47亿元，2019年同期净利润为70.11亿元。不过从第四季度来看，携程录得净利润10亿元，同比减少50%，环比减少37.5%。如此来看，携程在2020年的下半年由亏转盈，第三、四季度录得净利润26亿元，2020年三季度的净利润甚至超过2019年同期。 国内机票酒店业务增长，2020年第四季度持续盈利 携程在财报中指出，2020年第四季度业绩受到新冠疫情的负面影响。但受益于中国疫情的有效控制，中国国内业务复苏势头强劲，贡献了绝大部分收入。 体现在营收上，2020年第四季度，携程的营业收入录得49.66亿元，同比下降40%，环比下降9%。具体来看，住宿预订营收22.44亿元，同比下降24%，环比下降9%；交通票务营收16.99亿元，同比下降51%，环比下降11%；旅游度假业务营收2.62亿元，同比下降67%，环比下降20%；商旅管理业务营收3.07亿元，同比下降17%，环比增…