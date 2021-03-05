财说 “跛脚”携程：商誉持续增加，债务560亿疫情携程去哪儿_新浪科技_新浪网

图片来源：视觉中国 记者／ 袁颖琪 编辑／ 陈菲遐 携程（TCOM）最新发布的四季度财报可谓“喜忧参半”。喜的是，公司去年四季度实现净利润10亿元，营业收入也呈加速恢复趋势。忧的是，海外游没有复苏迹象，“跛脚”前行的携程业绩距疫情未发生时仍有较大差距。 不可否认，受益于国内疫情的控制以及国内旅游复苏，携程业绩情况好于海外的在线旅行龙头Booking。因此不少人认为，熬过2020年的携程已经“万事大吉”。但孰不知，2021年对携程而言是个更大的考验。 拼命压缩成本 业绩来看，2020年携程营业收入183.16亿元，同比减少48.65%。从单季度营收表现来看，虽然疫情得到控制，但预期中的报复性消费并没有出现。携程去年二季度营业收入下滑63.65%，是下滑最多的一个季度。去年四季度，携程营业收入下滑40.44%，有所收窄。 从营收明细来看，由于出境游尚未恢复，航空售票收入和旅游酒店收入分别为71.5亿元和71.3亿元，分别下滑48.7%和47.2%。受出境游影响最大的是行李托运收入，2020年只实现12.4亿元，同比下降72.6%。疫情期间，部分境外游需求被境内游替代，携程以直播等新兴的形式…