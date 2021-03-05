携程拟在三亚设区域总部！多个旅游要素板块将迁入三亚携程_新浪科技_新浪网

来源：三亚发布综合整理，三亚日报 3月4日下午，市委副书记、市长包洪文会见携程集团首席市场官孙波一行，双方就携程集团在三亚中央商务区设立区域总部和举办全球旅行者大会事宜进行探讨交流。 携程集团与三亚的接洽一直很频繁。在去年3月份，三亚疫情防控取得稳定成效，旅游业复工复产之时，携程集团董事局主席梁建章一行到访三亚，就进一步加强合作、推进总部经济发展等进行探讨交流。当时，梁建章还在三亚亚特兰蒂斯开起了直播，直接推销三亚旅游产品。就在梁建章一行到访三亚一个月后，携程集团与三亚旅文集团两大旅游集团正式结为战略合作伙伴。双方将在全域旅游、智慧旅游、夜经济旅游等方面开展深度合作。 当前，三亚正紧紧围绕海南自贸港“三区一中心”定位，扎实推动各项工作，大力发展旅游业、现代服务业、高新技术产业，努力推动三亚在海南全面深化改革开放和海南自贸港建设中勇当排头兵、打造新标杆。 携程集团首席市场官孙波说，携程集团非常重视与三亚的合作，计划以区域总部为核心，将多个旅游要素板块迁入三亚，吸引境内外游客来海南旅游，助力海南国际旅游消费中心建设。同时，携程集团将发挥自身优势，引进更多旅游人才来琼工作。 市委副书记、市长…