梁建章亲自下场：携程一年直播带货50亿，也省了50亿的“吆喝”费携程美团美元_新浪科技_新浪网

文／廖静娜 疫情冲击下，连续三年盈利的携程在2020年转向亏损。 3月4日，携程（TCOM）公布2020年第四季度及2020全年未经审计财报，携程2020年营收为183亿元，同比下降48.7%；净亏损32.47亿元，而2019年赚了70.11亿元，同比下降146.31%。 美东时间3月4日开盘后，携程一度跌至38.6美元/股，截至收盘报39.6美元/股，跌1.86%，市值为231.7亿美元。 疫情暴发后，几乎全球旅游行业都陷入停滞。根据联合国世界旅游组织发布的数据，2020年全球旅游业损失1.3万亿美元，大约1亿个与旅游业相关的工作面临风险。 疫情冲击下，携程2020年上半年亏损高达58亿元，2019年同期盈利42亿元，同比下降238%。 去年第三季度开始，携程才扭亏为盈，并在第四季度继续盈利。 分业务板块来看，住宿、交通票务、旅游度假、商旅在2020年营收分别为71亿元、71亿元、12亿元和8.77亿元。其中，住宿预订和商旅2020年第四季度营收为22亿元、3.07亿元，同比下降24%和17%，而一、二季度住宿预订营收同比分别下降62%、63%，商旅营收分别下降47%、47%，降幅明…