携程《女性旅行白皮书》:评选十大女性热捧酒店

不久前， 一位56岁的女性“逃离”家庭，开启自驾之旅的故事被全国网友怒赞。无论处于哪个年纪，女性都可以在旅行中寻找初心、治愈自己。妇女节来临之际，携程发布《女性旅行白皮书》,一探“她旅途”上的别样风景。 【品橙旅游】不久前， 一位56岁的女性“逃离”家庭，开启自驾之旅的故事被全国网友怒赞。无论处于哪个年纪，女性都可以在旅行中寻找初心、治愈自己。妇女节来临之际，携程发布《女性旅行白皮书》,一探“她旅途”上的别样风景。 超40%女性入住4星级以上酒店 她的旅途“不差钱” 白皮书显示，携程女性用户中，70前用户占比17%，80后占比29%，90后占比42%，00后占比12%；无论是70前还是90后，自然风光都是女性最爱观光的景点类型，而00后女生对建筑人文更为偏爱；此外，公园乐园、历史遗迹、山岳、动物园等类别也受到女性青睐。 除了喜欢剁手买买买，越来越多女性愿意花钱在旅行体验上，“她经济”在旅游业开始展露锋芒。白皮书显示，超过40%女性出行选择入住4星级以上酒店；携程直播订单中，女性较男性订单量高16%，客单价超1600元，高出男性7%；女性租车客单价超过900元。2020年，贵州的关女士壕…