新乡牧野公安民警钱霖：推广“金钟罩”防诈走在前

钱霖，男，1963年8月出生，一级警督，中共党员，现在新乡市公安局牧野分局和平路派出所工作。 “钱警官，太感谢了。”春节期间，钱霖来到辖区贫困王大爷家中，送上急需的粮食和豆油。钱霖同志在社区警务工作中，创新工作方式，与辖区群众打成一片，营造了融洽的警民关系，切实打通和破解了服务群众的“最后一公里”问题。 “搞好小区平安创建，不发案少发案，是社区民警的本职，也是操心的重点”。在安全防范上，钱霖依靠社区办事处，建立群防群治组织，加强对暂住人口和房屋出租户的管理，逐户逐人登记办证，及时录入信息平台。尤其是加强了对重点人员的管理，做到底数清，情况明。同时，强化对辖区内九小场所的消防安全检查频率，做到消防隐患早发现，减少可防性案件和治安灾害事故的发生，对社会不安定因素做到了严防死守。 近期在实施全民全诈工程工作中，钱霖积极工作，联合办事处向群众普及禁毒铲毒及“金钟罩”推广的常识，向辖区企业、旅馆、洗浴、商场、网吧等负责人讲解诈骗案例，对“金钟罩”预警小程序的注册流程和使用方法进行指导，切实提高参会人员的防范电信诈骗意识。 钱霖把防诈融入到警务工作的始终，带领社区民警、辅警手持二维码宣传页，在辖区…