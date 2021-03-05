拉萨市曲水县动物园喜添新丁 5只小猛兽预计下月初和大家见面

曲水动物园的小老虎。 2020年8月13日，曲水县动物园的老虎顺利生下一只雌性小老虎,取名“次仁卓玛”，11月8日，该动物园再次传来喜讯，园区母狮央吉生下4只可爱的幼狮，它们是首次在曲水动物园出生的猛兽。5只蠢萌的小猛兽预计4月初就可以跟大家见面啦。 发 现母狮怀孕 工作人员24小时悉心照料 达瓦是曲水动物园猛兽区的饲养员，他介绍：自2018年来到动物园当饲养员到现在，他和其他饲养员每日细心照顾园区狮子和老虎，负责它们的每日饮食、清扫笼舍、消毒、冲澡以及户外活动和观察身体状态。 “我观察了几天发现，母狮央吉表现得很疲惫，尤其是在户外活动时，平时喜欢活蹦乱窜的她，有些懒洋洋的，肚子也变大了一些，以前休息时喜欢趴着睡，但那段时间经常会选择侧躺，大部分时间都会静静地躺在地上晒太阳。” 通过连续数天的密切观察，饲养员得出结论：央吉怀孕了！有了小老虎次仁卓玛出生的经验，园区负责人照例安排饲养员24小时监护。为了让央吉在最舒适的环境里养胎，在室内安装了空调，地面上铺设了干草，为防止央吉孕期抑郁自残，用干草等包住笼舍铁丝……央吉在孕期享受到了“豪华待遇”。 24小时同吃同住 首次喂养小猛兽的超级“奶…