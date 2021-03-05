四月,去宗角禄康公园赏郁金香

郁金香被誉为“花中皇后”，花朵端庄优雅，受到很多人的喜爱。婀娜多姿的花朵、明亮艳丽的色彩，瞬间会让人走进春天的怀抱中，感受到春天的活力和奔放。 3月3日，记者在宗角禄康公园看到，园林工人正在细心浇灌一排排小绿苗。记者了解到，此处种植的“绿苗”为郁金香，日前园林工人刚对公园内的郁金香进行松土，目前主要进行的工作就是浇灌。 “为确保郁金香开得饱满艳丽，我们对栽植区域的土壤进行翻耕，保证土质疏松，并安排维修组工作人员对种植区域的喷灌系统进行排查维修，保障浇灌设备正常使用，确保适时、适量科学灌溉。经过翻耕土壤的郁金香更好养护，成活率很高，生长得也快一些。”拉萨市城关区洁达园林绿化投资工程有限公司（以下简称城关区洁达园林）城中队队长其甲说。 其甲介绍，郁金香种植工作自2015年开展，主要分布在宗角禄康公园主路两侧，郁金香的生长周期在3-5个月左右，预计开花为4-5月份，整个花期将持续60天。 记者了解到，此次种植郁金香球数800余株，共栽植4个品种。与往年相比，此次更新得品种以红色、黄色和深紫色为主要色调，根据郁金香不同品种的花色、花期、株高等特性合理配植，确保植株高矮有序，花期更迭有律，延长整…