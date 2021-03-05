西藏高速公路通车里程力争突破1300公里

拉萨至林芝高等级公路。图由自治区交通运输厅提供 3月3日，2021年西藏交通运输工作会议在拉萨召开。据了解，2021年西藏交通部门的主要预期目标为力争落实中央投资280亿元，完成交通运输固定资产投资200.85亿元，新增10个乡镇、66个建制村通畅，新增23个乡镇、175个建制村通客车。 到2025年，力争全区公路通车总里程和高速公路通车里程分别突破12万公里和1300公里。建成以拉萨为中心的3小时综合交通圈，基本构建形成“便捷顺畅、协同融合、公平共享、安全绿色、保障有力”的综合交通运输体系。 “十三五“期间 公路通车里程达11.88万公里 2020年，全区交通运输系统坚持不懈统筹疫情防控和行业发展，公路建设项目开复工862个，复工率达100%，公路交通固定资产投资完成435.14亿元。交通基础设施建设持续加快。实施国省干线公路项目25个，G4218拉萨至日喀则机场高速公路项目提前获批开工建设，G6京藏高速羊八井至拉萨段通车运行，羊八井至大竹卡等9个项目建成通车。实施农村公路项目789个，完工754个。全面推进规划体系建设。交通强国试点省区近期已获批复。 “十三五”期间，全区完成交通运…