华住《未尽之美》新书发布：讲述中国服务业现代化的创新史

上海2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，记录华住十五年创业历程的书籍《未尽之美：华住十五年》由中信出版集团出版发布。该传记作品由华住集团（NASDAQ: HTHT；01179.HK）官方授权，由著名人文财经观察家秦朔携团队倾情打造，深度解析华住集团快速崛起的奥秘，深刻复盘酒店业线下大王快速发展的创业历程，是给所有创业者、企业管理者、投资人以及有志于从零开始创业的未来启业者的有益参考。

全书共分创业、创新、创造三大部分，记录了2005到2020年华住集团的十五年创业历程，从加盟商、员工、合作伙伴等多视角，全面、系统、深度解读了华住集团的经营之法和崛起之道，并深刻揭示了“华住15年，走过了欧美酒店集团50年乃至更长时间走过的路”这一创新型酒店集团快速崛起的“超现象”：从0到1 ，从1到20个酒店品牌、6352家酒店、60万间客房；华住15年的创业、创新与创造，一步步探索出其独一无二的商业真经。

策划人著名人文财经观察家秦朔在其推荐语中写道：“我们深度复盘了华住的15年创业故事和领先秘诀，写就了这部创业者的大书《未尽之美》。通过这本书读懂华住，也就读懂了中国服务业现代化的进化史、创新史。这样一本以华住集团的创始、发展、崛起、壮大为蓝本，书写华住集团从2005年创业至今，一路走来，在市场竞争异常激烈的酒店业领域开疆拓土，不断奋进的书籍，阐释了华住引领中国服务业从“够用就好（good enough）”到“足够好用( enough good )”的实践与发展。季琦和华住的故事，是创业的故事，更是创新的故事；是创业者实现自我价值的故事，更是利益相关方实现美好生活的故事。”

华住创始人、董事长兼CEO季琦表示，“我们希望通过自己的努力，不仅让自身更美好，还能改善整个生态圈的生活，让世界更美好，甚至促进人类文明的进程，这才是华住理解的伟大事业和尽美人生。”

从汉庭到华住，15年创业之路

如果说到华住酒店集团，圈外人可能有些陌生；但说到汉庭，可说家喻户晓。其实，汉庭是华住集团的第一个酒店品牌，目前也是华住集团品牌矩阵中的子品牌之一。

自从2005年8月在昆山火车站对面开出第一家汉庭，截至2020年9月，华住已拥有6352家开业酒店、约60万间客房。2012年11月20日，汉庭酒店集团正式对外宣布，更名为“华住酒店集团”，不再共用酒店品牌名称，今后汉庭只作为华住集团的一个品牌名称来运用。更名“华住”，取“中华住宿”之意，透露公司志在成为中华住宿业的世界级酒店集团。

如今，华住旗下的20多个各具特色的酒店品牌，从国民品牌汉庭，中档品牌全季、桔子，到高档品牌禧玥、施柏阁、花间堂等，形成了覆盖城市各个细分市场的服务网络。追求标准化、规模化、品质化、品牌化的连锁经营，正是华住一直坚持努力的方向。

2019年在全球酒店行业权威媒体美国《HOTELS》公布的 “全球酒店325”排行榜上，华住以6300多家门店的成绩位列第九，是难得一见的中国酒店集团；如今，华住集团香港IPO每股发行价297港元。今日最新收盘价为428港元，较发行价上涨了45%，其港股市值近1400亿港元。以总市值排行，华住已是名列全球第三的酒店集团，仅次于万豪与希尔顿。

坚持三位一体，华住打造创新型酒店集团

当下不管是新兴企业，还是面临转型升级的传统企业，都面临着抢占红海市场份额的难题，一家后发企业如何实现突围，如何通过扩大自身优势，快速实现规模化以抢占市场份额，华住先行一步，探索出一条可实现、可复制的路径。

中国正享受着科技优势带来的红利，传统企业如何利用新技术做好品牌，如何利用新渠道做好营销，如何利用新方法做好口碑，如何利用新理念做好管理，华住是一个很好的样本。如今，互联网巨头霸占众多流量入口，传统企业普遍面临着寻找用户和留存用户的难题。如何找到自己的用户、拉进与用户的关系并使之成为自己的忠实用户？

对此华住集团创始人季琦从品牌、流量、技术三个角度给出了他的思考：

1、企业必须有明确的品牌策略和多元选择空间，以满足用户的多样需求。华住以中端酒店市为原点向经济型和高端型酒店分头出击，用汉庭、全季、桔子等20多个酒店品牌形成覆盖城市各个细分市场的服务网络，成为名副其实的“线下大王”；

2、不依赖互联网巨头，坚持用私域流量打造蓄水池，形成品牌护城河。华住不惜重金打造的会员体系华住会及App为华住酒店提供了超过70%的预定量；

3、要敢于变革，积极拥抱人工智能等新科技。华住酒店的全自助入住设备、人工智能店员、零接触送物机器人等各种新应用为华住节省了大量人力，也极大地受到商务人士和年轻人的欢迎。

抢占红海市场份额、通过扩大自身优势实现规模化扩张，如何找到用户、留存用户，这些问题都是众多启业者、创业者每天面临的经营难题。这本书正是给所有创业者、企业管理者、投资人以及有志于从零开始创业的未来启业者的有益参考。

正如秦朔所评：“读《未尽之美》，让我深深体会到，商业的本质是用市场化的方式对社会的善意表达，是为了持续地提升国民福祉，促进人的全面发展。人见目前，天见久远。久远的东西，就是光明、美好的东西。中国需要季琦这样的企业家，中国服务业需要华住这样的好企业。如果你想透彻地理解创新与企业家精神，把握服务业和企业成长的规律，感受那种永不歇止的奋争和创造力量，《未尽之美》会是你的好伙伴好向导。”

华住《未尽之美》新书发布：讲述中国服务业现代化的创新史 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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