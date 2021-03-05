上海2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 阳春三月，全球领先的化学品综合电商平台MOLBASE摩贝（NASDAQ：MKD）与中国最大也是位处全球第一阵营的乳制品企业——内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称：伊利集团）签署合作协议，摩贝实验室用品商城成为伊利集团及其分公司、子公司的指定集采平台，合作内容涵盖化学试剂、生化试剂、玻璃器皿、细胞学试剂及耗材、试纸片及耗材、标准品等6大品类、约2000种产品。

摩贝实验室用品商城是摩贝旗下以数据驱动的一站式实验室用品电商服务平台。商城400w+现货商品，对化学试剂、生物试剂、实验室耗材、仪器设备进行了全品类覆盖。服务于科研机构、医院、高校实验室、第三方检测单位及生产工厂等；提供涵盖全品类试剂和中间体、定制合成和品牌现货试剂一站式采购服务。

伊利集团是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业，同时具有先进、强大的技术创新及研发能力。伊利持续推进创新工作，加强乳品基础研究、风险评估和产品开发，拓宽产品研发领域，同时更加重视开放式创新，为消费者提供最优品质的产品和服务，引领全球行业发展。

通过本次合作，伊利可以借助摩贝的综合资源优势，优化其实验室用品的资源供应，简化内部流程提升采购效率。摩贝也以严格的供应商准入标准、高效的响应速度、先进的数字化系统为伊利集团提供最优质的产品和服务，助力伊利集团资源整合、产品研发，持续推动中国乳制品行业创新前行。

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摩贝与伊利集团达成紧密合作，数字化平台助力中国乳业研发提效 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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