波士顿科学与纽瑞特签署战略合作 本土化生产开新局

成都2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，全球领先的创新医疗科技公司波士顿科学（NYSE：BSX）与成都纽瑞特医疗科技股份有限公司（以下简称“纽瑞特”）就股权投资、技术转移与本土化生产签署合作协议，建立全方位的战略合作伙伴关系。这是波士顿科学首次与中国本土企业合作进行技术转移和本土化生产，标志着波士顿科学加速本土化进程、深化西部战略布局的重要里程碑。

根据协议，波士顿科学将用于肝癌内放射治疗的*TheraSphere Y90玻璃微球技术转移至纽瑞特，以加速引进本土化生产这一全球领先的医疗产品，造福中国广大肝癌患者。同时，波士顿科学还将为纽瑞特创新产品的开发提供支持并获得国内外市场推广的权利。此外，波士顿科学对成都纽瑞特进行战略投资，成为纽瑞特的重要股东之一。

“站在‘十四五’规划的开局之年，波士顿科学迎来了本土化生产的重要里程碑，全面开启深入西部、深耕本土的全新篇章。”波士顿科学大中华区总裁张珺女士表示，“未来，我们希望与更多本土伙伴深化合作、同心同行，共同加速中国医患与国际医疗创新接轨，让优质医疗资源更可及、更及时，助力‘健康中国’愿景的实现，践行波士顿科学‘为生命创新’的不变承诺。”

应战肝癌治疗难题，播撒全球创新红利

肝癌在中国尤为高发，严重威胁人们的生命健康。数据显示，肝癌是中国发病率第四、死亡率第二[1]的恶性肿瘤。中国人口仅占全球的18.4%，但肝癌年新发病例高达46.6万人，死亡42.2万人，全球占比分别为55.4%和53.9%[2] ，并且大多数肝癌患者确诊时已经达到中晚期，治疗手段相对有限。

面对这一重大公共卫生挑战，波士顿科学拥有肝癌全周期的微创解决方案，包括肝癌早期的局部消融治疗、肝癌中期的肝动脉化疗栓塞术（TACE）、肝癌晚期的内放射治疗。未来将实现本土生产的全球首款放射性玻璃微球 — 波士顿科学旗下的TheraSphere Y90为晚期肝癌患者开辟了创新的“内放射治疗”。

内放射治疗技术融合了传统的放射治疗与经血管介入治疗，其原理是在肿瘤内部植入放射性粒子，通过持续低剂量辐射，杀伤肿瘤细胞，同时因为放射线的辐射距离有限，可有效降低放射治疗对人体正常肝细胞和其他器官的损伤，为中国肝癌患者带来更多元的治疗选择，为肝癌精准治疗、多学科诊疗贡献创新力量。

为了让中国患者同享全球创新成果，波士顿科学将与纽瑞特紧密携手，充分发挥各自的优势禀赋，加速实现TheraSphere Y90玻璃微球的本土化生产，并且有望根据本地患者之需“量身定治”，提供个性化的放射剂量，为推进晚期肝癌的精准治疗赋能，助力实现《健康中国行动（2019—2030年）》中提升癌症生存率的目标。

成都纽瑞特医疗科技股份有限公司总经理蔡继鸣表示：“在肝癌攻坚之路上，我们很高兴能与波士顿科学携手共进，以患者信赖、医生信任的创新产品造福广大病患。未来，在推动TheraSphere Y90玻璃微球在成都生产落地的同时，我们双方也将继续深化合作，让更多优质的创新产品在海内外发光发热，助力中国自主创新服务全球医患，共同推动行业进步，产生更大的社会效益。”

西部战略布局落地，本土化进程再提速

作为中国本土市场的“局内人”，波士顿科学积极响应“西部大开发”的政策号召，通过“一个总部，三大中心”（西部物流中心、创新中心、生产研发中心）的战略布局，支持成都构建现代化医药健康产业高地、打造“一带一路”开发开放枢纽，并借助成都市的辐射与带动作用，夯实西部医疗创新生态圈建设，推动高质量医疗解决方案服务西部基层病患。

2019年10月，波士顿科学公司与成都市签署了“中国区第二总部”投资合作协议。此后，波士顿科学的西进战略便一直在紧锣密鼓地推进。2020年9月，波士顿科学中国区“第二总部”在成都正式投入运营；启用西部物流中心，通过打造多元化的供应链体系，推动优质医疗资源下沉；设立“华西—波科联合创新中心”，以期加速创新医疗成果转化，促进“产学研医”融合发展。而此次与纽瑞特的战略合作，便是波士顿科学打造西部生产研发中心的重要一步，也是对本土化合作模式的又一次创新探索。



成都市政府领导接见波士顿科学与纽瑞特企业代表

当日签约仪式后，成都市曹俊杰副市长接见了波士顿科学与纽瑞特的企业代表。波士顿科学大中华区总裁张珺女士表示：“近年来，成都市持续优化营商环境、重视企业创新能力建设、不断完善公共卫生体系，让包括波士顿科学在内的企业备受鼓舞，也让我们对未来持续深耕西部市场、加码本土医疗领域的合作创新充满信心，对中国加速形成‘双循环互促’新格局充满期待。”

*该产品尚未在中国大陆上市 [1] 郑荣寿, 孙可欣, 张思维, 等. 2015年中国恶性肿瘤流行情况分析. 中华肿瘤杂志, 2019,41(1) : 19-28. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2019.01.005. [2] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤协会（CSCO）原发性肝癌诊疗指南2020. 北京: 人民卫生出版社, 2020: 14-15.

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波士顿科学与纽瑞特签署战略合作 本土化生产开新局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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