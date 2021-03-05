华钦科技公布2021财年半年报，营业利润和净利润实现三位数增长

香港2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华钦科技集团公司（纳斯达克代码：CLPS，以下简称“华钦科技”或“集团”）于今日公布2021上半财年（2020年7月1日至2020年12月31日）财务报告（未经审计）。

同2020财年上半年（即截止于2019年12月31日的6个月）财务数据相比，华钦科技2021财年上半年财务数据亮点如下：

收入增长37.0%，从4,260万美元增加到5,830万美元。

营业利润增长213.5%，从120万美元增加到390万美元。

净利润增长114.9%，从230万美元增加到490万美元。

归属于华钦科技股东的净利润增长105.2%，从240万美元增加到490万美元。

基本每股收益和稀释每股收益均为0.30美元，上年同期为0.17美元。

经营活动产生的现金流增长66.2%，从570万美元增加到940万美元。

2021财年Non-GAAP净利润预计增长从32%-37%上调至60%-65%。

华钦科技首席执行官林明辉先生表示：“面对持续的疫情，华钦科技的业务运营依然展现出极强的韧性，这与我们将员工和客户置于首要地位的果断决策是分不开的。作为专业化信息技术服务供应商，华钦科技与客户并肩努力，为实现商业发展目标而加速推进数字化转型。”

“在充满挑战的当下，我们的增长战略持续发挥着作用，确保业务发展的灵活转向。在此期间，我们不仅成功拓展了海内外多家客户，并且积极维护现有客户关系，客户留存率高达98%。此外，我们进一步推进海内外并购，完成了对Ridik的增持及全资控股，这将使我们在东南亚以及亚太地区拓展更多业务机会。为扩大金融科技人才供应，我们在香港与高等教育机构和非盈利机构合作推出一系列培训计划，在华钦学院每年开展的实习生培养计划中，全新定制的国际金融科技方向项目也已成功实施了第二轮，从国际金融科技领域的业务发展特点切入，引进具有最新知识技能的年轻人才储备，以满足我们技术团队和全球客户对人才的需求。”

”我对我们在2021财年上半年所取得的稳定增长感到高兴。在此，我向华钦科技的员工、客户、合作伙伴和股东道一声感谢，感谢大家在不平凡的时期里给予我们一如既往的支持、信任和信心。”

华钦科技首席财务官杨瑞女士对此表示：“在2021财年的上半年，华钦科技以总收入5,830万美元，同比持续增长37.0%，交出了一份稳健的财务业绩。同时，鉴于集团规模效应的积极影响，营业收入和净利润均以三位数的速度分别实现了213.5%和114.9%的同比增长，GAAP和Non-GAAP基本每股收益和摊薄每股收益分别达到0.30美元和0.39美元。随着不断增长的客户群体对IT服务的强劲需求以及集团运营效率的提升，我们在2021财年的Non-GAAP净利润预计增长从32%-37%上调至60%-65%。展望未来，我们依然有信心地认为，稳健的增长战略将为我们实现本财政年度业务目标奠定坚实的基础。”

2021财年上半年财务数据：

收入

2021财年上半年，收入从上年同期的4,260万美元增至5,830万美元，同比增长1,570万美元，同比增幅37.0%。收入增加的主要原因是IT咨询服务收入增加。

按类型分

2021财年上半年，IT咨询服务收入从上年同期的4,160万美元增长至5,710万美元，同比增长1,550万美元，同比增幅37.2%，占2021财年上半年总收入的97.8%，上年同期占比为97.7%。IT咨询服务收入的增长主要是由于现有客户和新客户的需求的增加。截至2020年12月31日和2019年12月31日的6个月内，来自国际银行客户的IT咨询服务收入分别占比41.0%和41.3%。

2021财年上半年，定制IT解决方案服务收入从上年同期的70万美元增长至110万美元，同比增长40万美元，同比增幅51.1%，占2021财年上半年总收入的1.8%，上年同期占比为1.6%。定制IT解决方案服务的增长主要是由于现有银行和财富管理领域的客户需求的增加。

2021财年上半年，其他服务收入从上年同期的30万美元减少到20万美元，同比下降10万美元，同比降幅25.3%，占2021财年上半年总收入的0.3%，上年同期占比为0.6%。其他服务收入的减少主要是由于其他服务（如，猎头服务）的需求减少。

按业务分

2021财年上半年，银行领域收入从上年同期的2,160万美元增长到2,870万美元，同比增长710万美元，同比增幅33.1%。在2021财年上半年和2020财年上半年，银行领域收入占总收入的比重分别为49.3%和50.7%。

2021财年上半年，财富管理领域收入从上年同期的940万美元增长到1,140万美元，同比增长200万美元，同比增幅21.8%。在2021财年上半年和2020财年上半年，财富管理领域收入占总收入的比重分别为19.6%和22.0%。

2021财年上半年，电子商务领域收入从上年同期的540万美元增长到770万美元，同比增长230万美元，同比增幅42.0%。在2021财年上半年和2020财年上半年，电子商务领域收入占总收入的比重分别为13.2%和12.7%。

2021财年上半年，汽车领域收入从上年同期的200万美元增长到350万美元，同比增长150万美元，同比增幅72.9%。在2021财年上半年和2020财年上半年，汽车领域收入占总收入的比重分别为6.0%和4.7%。

按地域分

2021财年上半年，集团来自中国大陆以外地区的收入从上年同期的430万美元增至660万美元，同比增幅53.9%。集团来自中国大陆以外地区的收入占总收入的比重由上年同期的10.1%增加至11.4%。海外收入的增加正是集团全球化拓展战略持续实施的体现。

毛利

2021财年上半年，毛利从上年同期的1,540万美元增至1,850万美元，同比增长310万美元，同比增幅20.2%。

运营费用

2021财年上半年，销售和市场费用从上年同期的140万美元增加到180万美元，同比增长40万美元，同比增幅27.7%。销售和市场费用增长的主要原因是由于实施全球战略、团队扩张所带来的员工薪资增长。2021财年上半年，销售和市场费用占总收入的比例从上年同期的3.3%减少至3.1%。销售和市场费用占总收入比例下降的主要原因是由于集团全球化拓展战略所引发的规模效应，带来了运营效率的提升。

2021财年上半年，研发费用从上年同期的500万美元增加到620万美元，同比增长120万美元，同比增幅22.7%。研发费用增长的主要原因是由于集团在大数据、云计算、机器人流程自动化(RPA)和人工智能(AI)等方面的持续研发所产生的研发人员相关费用。2021财年上半年，研发费用占总收入的比例从上年同期的11.8%减少至10.6%。研发费用占总收入比例下降的主要原因是由于规模效应所带来的运营效率提升。

2021财年上半年，管理费用从上年同期的790万美元减少到660万美元，同比下降130万美元，同比降幅16.1%。管理费用占总收入的比例从上年同期的18.6%减少至11.4%。管理费用占总收入比例下降的主要原因是由于规模效应和精细化管理提高了运营效率，以及管理人员相关费用的减少。

营业利润

2021财年上半年，营业利润从上年同期的120万美元增加至390万美元，同比增长270万美元，同比增幅213.5%。营业利润率从上年同期的2.9%增至6.7%。

其他收入和费用

2021财年上半年，其他收入总计（扣除其他费用）从上年同期的130万美元降至110万美元。

所得税费用

2021财年上半年，所得税费用从上年同期的40万美元减少到10万美元，同比减少30万美元，主要原因是子公司的累积亏损计提递延所得税资产。

净利润和每股收益

2021财年上半年，净利润从上年同期的230万美元增加至490万美元，同比增长260万美元，同比增幅114.9%。扣除非现金股份报酬支出后，Non-GAAP 净利润[1]从上年同期的340万美元增至640万美元，同比增长300万美元，同比增幅91.2%。

扣除少数股东权益后，2021财年上半年，归属于华钦科技股东的净利润为490万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.30美元。上年同期归属于华钦科技股东的净利润为240万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.17美元。扣除非现金股份报酬支出后，2021财年上半年，归属于华钦科技股东的Non-GAAP 净利润[2]为640万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39美元。上年同期归属于华钦科技股东的Non-GAAP 净利润为340万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24美元。

现金流

截至2020年12月31日，华钦科技的现金及现金等价物为2,600万美元，对比截至2020年6月30日为1,270万美元。

经营活动产生的现金流约为940万美元，投资活动产生的现金流约为10万美元，融资活动产生的现金流约为240万美元。汇率变化对现金的影响约为140万美元。华钦科技认为，其目前的现金状况和运营现金流满足至少未来12个月的预期现金需求。

财务展望

对于2021财年，华钦科技预计，假定没有重大收购或重大非经常性交易，与2020年财年相比，收入增长约在30 %至35 %的范围内。Non-GAAP净利润增长范围由此前在2020财年下半年及全年财报中预测的约32%至37%调整为约60%至65%。

这一预测反映了华钦科技目前和初步的观点，这些观点可能会发生变化，也可能受到风险和不确定性的影响，包括但不限于在公开文件中说明的集团业务和运营面临的各种风险和不确定性。

汇率

截至2020年12月31日，除所有者权益项目外，资产负债表折算汇率为6.5250元对1.0美元，截至2019年12月31日为6.9618元对1.0美元。权益账户按历史汇率列报。截至2020年12月31日和2019年12月31日，损益表账户的平均折算率分别为6.7734元对1.00美元和7.0297元对1.00美元。人民币相对于美元价值的变化可能会影响我们以美元为单位报告的财务业绩，而不会影响我们业务或经营成果的任何潜在变化。

财报电话会议信息

华钦科技将于2021年3月5日美国东部时间上午8:30（北京时间当日晚上9:30）召开电话会议，讨论2021财年上半年业绩财报，参加电话会议请通过以下号码拨入：

美国（免费）： +1-866-575-6539 美国本地/国际： +1-323-994-2028 中国大陆： 400 120 8590 中国香港： 800 961 384

此外，参会者可通过此链接访问电话会议网络直播，届时，华钦科技的投资者关系网站https://ir.clpsglobal.com/也将提供网络直播地址。

该电话会议将提供重播，收听有效期截止2021年3月19日。收听重播的拨号方式详情如下：

美国（免费）： +1-844-512-2921 美国本地/国际： +1-412-317-6671 密码： 3139679

华钦科技集团公司简介

华钦科技集团公司（纳斯达克股票代码：CLPS）总部位于中国香港，是一家专注于银行、保险和金融领域领先的信息技术（“IT”）咨询和解决方案服务提供商。集团一直担任 IT 解决方案提供商，服务于全球金融行业不断增长的客户，其中包括美国、欧洲、澳大利亚、中国香港和东南亚的大型金融机构及其在中国的IT研发中心。集团目前共拥有19所交付和研发中心来服务于不同地区的客户。集团中国大陆的交付和研发中心位于上海、北京、大连、天津、保定、成都、广州、深圳、杭州、苏州和海南，集团其余八所国际交付和研发中心分别位于中国香港、美国、英国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚和印度。有关集团的更多信息，请访问：https://ir.clpsglobal.com/，或关注华钦科技的官方账号Facebook，LinkedIn，Twitter。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条的含义和保护范围内的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括有关集团信念、计划、目标、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，并涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素。这可能超出了集团的控制权，可能导致公司的实际业绩、表现、资本、所有权或成就与此类前瞻性声明中明示或暗示的未来业绩，表现或成就产生重大差异。所有此类前瞻性陈述均适用于此项警示性通知，包括但不限于集团未来增长、表现、成果的预期，集团利用各类商业、并购、技术等相关机会和举措的能力，以及集团近期在美国证券交易委员会的报告和备案中描述的风险和不确定性。此类报告可应要求由集团提供，或通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 查询。集团没有义务也不承诺在此日期之后或在其他任何此类陈述的相应日期之后更新，修改或更正任何前瞻性声明。

Non-GAAP财务指标的使用

除了未显示的合并股东权益变动表、合并现金流量表和附注之外，未经审计的简明合并财务信息按照美国公认会计原则（“U.S. GAAP”）编制。集团采用的Non-GAAP营业利润、Non-GAAP营业利润率、归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润以及基本和稀释的Non-GAAP每股净收益，均为Non-GAAP（非公认会计原则）财务指标。Non-GAAP营业利润是指不包括股份补偿费用的营业利润。Non-GAAP营业利润率是指非公认会计原则营业利润占收入的百分比。归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润是归属于华钦科技股东的不包括股份补偿费用的净利润。基本和稀释的Non-GAAP每股净收益是指归属于普通股股东的Non-GAAP净利润除以计算基本和稀释每股净收益时使用的加权平均股份数。集团认为，单独分析和排除股份补偿费用对非现金的影响，明确了其业绩构成部分。集团评价这些Non-GAAP的财务指标和GAAP的财务指标，以便更好地了解其经营业绩。集团使用Non-GAAP的财务指标来规划、预测和衡量预测结果。集团认为，Non-GAAP财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息，而无需考虑这些在公司经营中始终存在的重大经常性的非现金股份补偿费用的影响。然而，作为一种分析工具，使用Non-GAAP财务指标有着实质性的局限性。使用Non-GAAP财务指标的一个局限性是，这些指标不包括影响本期集团净利润的所有项目。此外，并非所有公司都以相同的方式计量Non-GAAP财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似名称的指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将Non-GAAP财务指标与GAAP财务指标分离开看，也不能作为其替代指标。

这些Non-GAAP财务指标的列报不应被视为与根据GAAP编制和列报的财务信息相分离或作为其替代。集团鼓励投资者仔细考虑其在GAAP下的业绩，补充的Non-GAAP信息以及这些列报之间的调整，以更全面地了解其业务。有关这些Non-GAAP财务指标的更多信息，请参见以下“Reconciliations of Non-GAAP and GAAP Results”。

详情请联系：

华钦科技集团公司

Rhon Galicha

投资者关系办公室

电话：+86-182-2192-5378

邮箱：[email protected]

1 “Non-GAAP净利润”是一种Non-GAAP的财务指标，其定义为不包括股份补偿费用的净利润，详细信息请参阅

“Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Results”。 2 “归属于华钦科技股东的Non-GAAP净利润”是一种Non-GAAP财务指标，其定义为归属于公司的不包括股份补偿

费用的净利润，详细信息请参阅 “Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Results”。

CLPS INCORPORATION UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Amounts in U.S. dollars (“$”), except for number of shares) As of December 31, As of June 30, 2020 2020 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 25,981,167 $ 12,652,120 Short-term investments – 636,934 Accounts receivable, net 31,205,299 25,753,856 Prepayments, deposits and other assets, net 1,545,239 1,280,967 Prepaid income tax 884,720 15,780 Amounts due from related parties – 169,185 Total Current Assets 59,616,425 40,508,842 Property and equipment, net 585,079 452,472 Intangible assets, net 1,202,449 1,144,579 Goodwill 2,234,615 2,118,700 Long-term investments 900,091 680,131 Prepayments, deposits and other assets, net 537,063 244,387 Deferred tax assets, net 448,154 203,247 Total Assets $ 65,523,876 $ 45,352,358 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Current liabilities Short-term bank loans $ 5,005,402 $ 2,161,239 Accounts payable and other current liabilities 773,511 489,043 Tax payables 1,626,017 1,426,614 Contract liabilities 868,222 755,178 Salaries and benefits payable 19,472,224 11,522,268 Amount due to related parties 67,918 – Total Current Liabilities 27,813,294 16,354,342 Long-term bank loans 16,925 22,554 Deferred tax liabilities 143,846 163,163 Unrecognized tax benefits 311,923 194,939 TOTAL LIABILITIES 28,285,988 16,734,998 Commitments and Contingencies Shareholders’ Equity Common stock, $0.0001 par value, 100,000,000 shares authorized; 16,345,053

shares issued and outstanding as of December 31,2020; 15,930,330 shares

issued and outstanding as of June 30, 2020; 13,913,201 shares issued and

outstanding as of June 30, 2019. * 1,635 1,593 Additional paid-in capital 30,081,334 28,586,048 Statutory reserves 2,954,993 2,803,811 Retained earnings (accumulated deficits) 2,028,791 （2,680,143) Accumulated other comprehensive income (loss) 770,144 （1,362,665) Total CLPS Incorporation’s Shareholders’ Equity 35,836,897 27,348,644 Non-controlling Interests 1,400,991 1,268,716 Total Shareholders’ Equity 37,237,888 28,617,360 Total Liabilities and Shareholders’ Equity $ 65,523,876 $ 45,352,358 * The shares and per share data are presented on a retroactive basis to reflect the nominal share issuance.

CLPS INCORPORATION UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED statements of INCOME AND COMPREHENSIVE INCOME (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the six months ended

December 31, 2020 2019 Revenues 58,318,208 42,568,264 Less: Cost of revenues (note 1) (39,840,283) (27,191,640) Gross profit 18,477,925 15,376,624 Operating expenses Selling and marketing expenses (note 1) 1,793,807 1,404,227 Research and development expenses 6,161,188 5,020,520 General and administrative expenses (note 1) 6,629,000 7,897,096 Other operating (loss), net – (187,496) Total operating expenses 14,583,995 14,134,347 Income from operations 3,893,930 1,242,277 Subsidies and other income, net 1,185,916 1,371,912 Other expenses (49,224) (30,093) Income before income tax and share of income in equity investees 5,030,622 2,584,096 Provision for income taxes 92,214 388,843 Income before share of income in equity investees Share of (loss) income in equity investees, net of tax Net income 4,938,408 (6,127) 4,932,281 2,195,253 99,468 2,294,721 Less: Net income (loss) attributable to non-controlling interests 72,165 (74,220) Net income attributable to CLPS Incorporation’s shareholders $ 4,860,116 $ 2,368,941 Other comprehensive income (loss) Foreign currency translation gain (loss) $ 2,226,431 $ (139,745) Less: foreign currency translation gain attributable to non-controlling interests 93,622 7,349 Other comprehensive income (loss) attributable to CLPS Incorporation’s shareholders $ 2,132,809 $ (147,094) Comprehensive income attributable to CLPS Incorporation shareholders $ 6,992,925 $ 2,221,847 Non-controlling interests 165,787 (66,351) $ 7,158,712 $ 2,155,496 Basic earnings per common share* $ 0.30 $ 0.17 Weighted average number of share outstanding – basic 16,147,508 14,152,616 Diluted earnings per common share* $ 0.30 $ 0.17 Weighted average number of share outstanding – diluted 16,174,530 14,204,248 Note: (1)Includes share-based compensation expenses as follows: Cost of revenues $ 4,183 $ 5,068 Selling and marketing expenses 79,531 30,316 General and administrative expenses 1,411,613 1,031,265 $ 1,495,327 $ 1,066,649 *The shares and per share data are presented on a retroactive basis to reflect the nominal share issuance.

CLPS INCORPORATION UNAUDITED RECONCILIATION OF NON-GAAP AND GAAP RESULTS (Amounts in U.S. dollars ("$"), except for number of shares) For the six months ended

December 31, 2020 2019 Cost of revenues $ 39,840,283 $ 27,191,640 Less: share-based compensation expenses 4,183 5,068 Non-GAAP cost of revenues $ 39,836,100 $ 27,186,572 Selling and marketing expenses $ 1,793,807 $ 1,404,227 Less: share-based compensation expenses 79,531 30,316 Non-GAAP selling and marketing

expenses $ 1,714,276 $ 1,373,911 General and administrative expenses $ 6,629,000 $ 7,897,096 Less: share-based compensation expenses 1,411,613 1,031,265 Non-GAAP general and administrative

expenses $ 5,217,387 $ 6,865,831 Operating income $ 3,893,930 $ 1,242,277 Add: share-based compensation expenses 1,495,327 1,066,649 Non-GAAP operating income $ 5,389,257 $ 2,308,926 Operating Margin 6.7% 2.9% Add: share-based compensation expenses 2.5% 2.5% Non-GAAP operating margin 9.2% 5.4% Net income $ 4,932,281 $ 2,294,721 Add: share-based compensation expenses 1,495,327 1,066,649 Non-GAAP net income $ 6,427,608 $ 3,361,370 Net income attributable to CLPS Incorporation’s shareholders $ 4,860,116 $ 2,368,941 Add: share-based compensation expenses 1,495,327 1,066,649 Non-GAAP net income attributable to

CLPS Incorporation’s shareholders $ 6,355,443 $ 3,435,590 Weighted average number of share

outstanding used in computing GAAP and

non-GAAP basic earnings 16,147,508 14,152,616 GAAP Basic earnings per common share $ 0.30 $ 0.17 Add: share-based compensation expenses 0.09 0.07 Non-GAAP basic earnings per common share $ 0.39 $ 0.24 Weighted average number of share

outstanding used in computing GAAP

diluted earnings 16,174,530 14,204,248 Add: effect of dilutive securities – – Weighted average number of share

outstanding used in computing non-GAAP

diluted earnings 16,174,530 14,204,248 GAAP diluted earnings per common share $ 0.30 $ 0.17 Add: share-based compensation expenses 0.09 0.07 Non-GAAP diluted earnings per common

share $ 0.39 $ 0.24

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