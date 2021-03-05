深圳2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月1号，纳斯达克上市公司彩色星球科技（NASDAQ代码：cscw）旗下子公司彩色中国正式与中广电信（上海）有限公司达成战略合作。双方未来将借助各自优势共同实现平台引流，互动消费新智能化营销模式。



彩色星球科技

中广电信（上海）有限公司是中国信息产业部批准组建的国家基础电信运营商，拥有中国卫星通讯、互联网接入、互联网内容提供、无线电台和远程教育的许可证书，是目前中国地区全牌照的互联网运营公司，此次二家公司的合作将会在互联网内容（IP）的布局上开发一个全新的板块。此次合作也是在区块链的技术运用上的一个合作，双方公司将会通过区块链技术共同打造一个全新的线上互联网模式 — 线上博物馆模式，我们将会嫁接AR技术和区块链去中心化算法，打造一个完全人工智能的线上博物馆，未来“彩色世界”的用户可以登陆APP参观全世界的文物藏品，并且可以利用人工智能技术近距离欣赏藏品的风采，同时此项技术也可以延伸到拍卖、藏品讲解、藏品故事了解等板块，此次双方合作的不管是技术的开发还是藏品的提供都将会引领一个新的参观模式，通过区块链技术和AR技术的运用让所有参观者犹如在现场一般，但又解决了藏品的运输、管理、安全等技术问题，同时再配一比一讲解，比在博物馆参观还要详细，相信此次的双方合作将会带给全球用户一个全新的博物馆体验，并且来自全球的收藏家和喜爱收藏品的用户都将会加入这个全新都板块，体验网上博物馆所带来都乐趣，同时也会吸引全球更多的高净值人群下载使用我们的软件，这些全新板块的开发未来不止能带来更多的注册用户，也会在公司营收上有更好的体现。此次的合作只是尝试性的第一阶段合作，彩色星球未来会在整个文化娱乐板块开发更多的单项板块而来满足的不同的消费人群。

目前，在其已经全球上线的【彩色世界】共享互动平台上涵盖着音乐舞蹈、曲艺乐器、影视制作、体育艺术等方面的文化内容。未来，借助合作商优势，还会有更多的明星导师、文化课程以及文创博物馆登陆平台，同时公司也会在人工智能、视觉场景、区块链计算等部分投入更多的人力物力，开发打造更多的场景板块供全球用户使用体验，线上内容共享，线下实体服务，实现产业闭环，丰富其产业形态的同时，更会大大提升双方的盈利。

此外，彩色中国母公司彩色星球科技正在进行纳斯达克迪拜二次上市的动作，这也无形会为双方的合作带来更多的有力助推。CEO鲁飚表示“我们非常高兴有越来越多影响力和实力的合作伙伴与我们建立关系，这不仅为让公司业务得到有力的发展，也让我们的市场更为广泛，互利共赢的同时，随着我们会员的引流导入，这都将是我们的消费潜力。”彩色星球作为互联网科技公司，致力于科技创造未来的使命，未来公司将会推出更多的高科技产品和板块，与全球更多的高科技企业紧密合作，开创一个全新的科技娱乐时代。

彩色中国与中广电信（上海）达成战略合作，加大实现智能化网络营销 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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