这家房地产领域增长快速与敬业*的特许经营商将举办首届全球特许经营售楼日活动，同时快速实现其最佳年份目标

美国拉斯维加斯2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 唯一荣获房地产“快速和敬业”称号的现代生活方式品牌特许经营商*Realty ONE Group仅在2021年前两个月即创造多项同比记录：代理商数量增长22%，销量增长40%，特许经营销售额增长29%。凭借这些巨大增长，公司正在加速全球扩张并期待今年成为有史以来的最佳年份。

UNBrokerage（经纪人联盟）是其业界众所周知的品牌，已在45个州和加拿大设有办事处，并正在利用其在美国的爆炸性增长和充满活力的品牌将影响力扩展到欧洲、南美和亚洲。公司将于下周3月10日至12日在内华达州拉斯维加斯举行的首届全球特许经营售楼日上接待来自五个国家的代表。

“我想说我们在2021年取得了成功，但我们真正在再接再厉”，Realty ONE Group首席执行官兼创始人Kuba Jewgieniew表示。“保守来讲，我们预计今年将签署100多个新特许经营许可，有选择地授权新的办事处，并与能体现我们的公司品牌、COOLTURE、YOU-first Focus和社区回馈的企业家在新的国家建立合作关系。”

尽管去年遭遇到新冠疫情的打击，但Realty ONE Group仍然打破了以前的记录，出售86个特许经营许可并新增2600多名房地产专业人员。

3月3日，公司启动了为期五周的现场展示售楼计划March UNMadness（联盟燃情三月），以启动ONE University发展计划并打开通往Realty ONE Group商业生态系统之门。该生态系统融合了结构化业务指导、业务技术、业务营销和商业生活方式 — 一切均以取得业务成功为目标。March UNMadness计划的每周主持人将详细介绍业务生态系统的所有功能，这些功能已使Realty ONE Group的众多专业人员热爱该品牌并在公司取得更大的成功。

Realty ONE Group正在超越自我并成为一个现代生活房地产品牌，体现出一种蓬勃向上的精神和COOLTURE，同时聚焦于业务指导和专有技术。

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http://www.RealtyONEGroup.com

ROG将实现又一个创纪录年并启动全球扩张计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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