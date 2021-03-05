2020年集团实现销售额126亿欧元，大中华区稳健增长

实现自由现金流 5.39 亿欧元，达到设定的预期目标

公布2021年业务预期

赫尔佐根奥拉赫2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 舍弗勒集团公布了2020年财务数据。受全球新冠疫情影响，集团全年实现销售额126亿欧元，按固定汇率下降10.4%，实现自由现金流5.39亿欧元，达到设定的预期目标。

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舍弗勒集团公布2020年财务数据

三大事业部四季度表现强劲

2020年，舍弗勒集团三大事业部业务均受到不同程度影响。不过，2020年下半年，尤其是第四季度，所有事业部业务较上半年均出现明显改善。在集团四大区域中，大中华区业务复苏最快，全年增长8.7%。

2020年，汽车科技事业部实现销售额78.21亿欧元，按固定汇率下降11.6%。全球新冠疫情让本已下滑的汽车市场雪上加霜，是造成这一下降的主要原因。在全球汽车产量下降16%的情况下，集团汽车科技事业部的这一表现依然优于市场4.4个百分点。在舍弗勒四大区域中，大中华区实现增长5.8%，其他区域均有不同程度下降。2020年，集团汽车科技事业部新增102亿欧元订单，其中27亿欧元来自于电驱动业务，远远超过预期15-20亿欧元。

因销量下降，2020年，汽车售后事业部实现销售额16.41亿欧元，按固定汇率下降7%。在舍弗勒四大区域中，大中华区销售额微幅下降1.9%。2020年下半年，汽车售后事业部各区域业务开始呈现改善趋势。

2020年，工业事业部销售额为31.38亿欧元，按固定汇率下降9.2%。工业各业务领域表现不一，其中风电领域业务增长显著，主要贡献来自于大中华区。在舍弗勒四大区域中，大中华区大幅增长了18.1%，主要得益于风电及动力传动业务的强劲表现。

2021年业务预期

2021年舍弗勒集团全年业务预计增长超过7%，其中汽车科技事业部增长预计高出全球乘用车及轻型商用车产量增幅2-5个百分点；汽车售后事业部预计增长5%-7%；工业事业部预计增长4%-6%。

舍弗勒集团首席执行官克劳斯·罗森菲尔德先生表示：“2020年充满了巨大的不确定性，今天，这一不确定性依然存在。舍弗勒集团作为一家全球性汽车和工业产品供应商， ‘汽车工业，同步发展’这一定位帮助企业在面对困难时，很好地应对了本次危机。在这一年中，我们重新审视了公司的战略，根据当前面临的挑战和机会调整了战略部署，并将其作为2025战略规划的一部分。持续推进2025战略规划的贯彻实施是我们当前的主要任务。”

关于舍弗勒

作为一家全球性汽车和工业产品供应商，舍弗勒集团70余年来始终秉承开拓创新精神，致力于推动交通出行和工业制造领域的创新与发展。依托在低碳驱动、电驱动、工业4.0、数字化和可再生能源领域提供创新型技术、产品和服务，舍弗勒集团致力于成为值得信赖的合作伙伴，让交通出行和工业制造更高效、更智能、更可持续。作为一家技术型公司，舍弗勒集团提供覆盖整个动力总成及底盘应用的高精密部件与系统，以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案。舍弗勒集团2020年销售额约为126亿欧元，目前约有83,300名员工，是全球大型家族企业。根据德国专利商标局（DPMA）数据，舍弗勒在2019年注册近2,400多项专利，是德国第二大最具创新力的公司。

关于舍弗勒大中华区

舍弗勒于1995年开始在中国投资生产。20多年来，舍弗勒已成为中国汽车和工业领域重要的供应商和合作伙伴。秉承“本土资源服务本土市场”理念，舍弗勒大中华区致力于本土生产和本土研发，为客户提供高品质产品与近距离服务。目前，舍弗勒大中华区拥有员工约1.2万人，在上海安亭、湖南长沙设有2个研发中心，在太仓、苏州、银川、南京、湘潭等地设有10座工厂，在北京、上海、沈阳、广州、南京、济南、成都、武汉、太原、重庆、西安、天津、大连、杭州、长沙、哈尔滨、郑州、香港、台北、台中等全国各地设有20个销售办事处。从2016年起，舍弗勒大中华区连续5年被评为“中国杰出雇主”（China Top Employer）企业。

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