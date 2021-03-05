广州2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月5日晚间，汤臣倍健股份有限公司（股票代码：300146，简称“公司”）发布了2020年度业绩报告。经历2020年疫情的巨大挑战，公司仍然表现出良好的韧性与抗压能力。

市场份额全行业第一，领先优势进一步扩大

2020年，公司实现营业收入60.95亿元，较去年同期增长15.83%，实现归母净利润15.24亿元，同比增长528.29%。

业绩增长主要由公司“科学营养”战略、研发实力、核心市场策略驱动。近年来，汤臣倍健持续加大产品研发力度，以提升产品科技含量为着力点扩大产品核心竞争优势；同时加速数字化建设，推进用户资产运营，取得了明显的业绩增长，市场份额一路领先。

2020年是汤臣倍健2018-2020“新一轮增长周期”三年规划的收官之年。经过三年规划的实施推进，对比2017年，公司销售收入增长了96%，归母净利润增长了99%；进一步拉开时间轴来看，自2010年公司上市 10 年以来，销售收入和归母净利润则分别增长了超过16倍和15倍，脚步稳健、实现了“跨越式”的成长。

欧睿数据显示，2020 年中国维生素与膳食补充剂行业中，汤臣倍健市场份额为10.3%，稳居第一位。排名第二和第三的市场份额分别为6.4%和5.8%。继2019年赢得全行业市场份额第一以来，汤臣倍健的领先优势进一步扩大。

其中，公司在药线渠道的表现出良好的韧性。受疫情影响，2020 年中国药店膳食营养补充剂（VDS） 增速为-16.9%，而汤臣倍健在国内药店渠道销售收入增速达到 2.6%， 扛住行业下行趋势，实现逆势增长。

公司在线上渠道的表现更为亮眼，2020 年，汤臣倍健在天猫 VDS 类目的市场份额达6.98%，在京东医药保健行业的市场份额达15.5%，均排名第一，持续领跑行业，进一步呈现龙头地位。

对于2020年的业绩表现，汤臣倍健董事长梁允超表示，“每个危机，公司都不会让它白白浪费掉，快速学习、快速应变、快速成长”，“不经历危机就不会有抗体，每道坎都给汤臣倍健带来了改变的机会” 。

2021开启新三年规划，“科学营养”是核心驱动力

2021-2023年，汤臣倍健进入新三年规划阶段，并把新三年定位为从裂变走出蜕变，实现业务扩盘和持续较快增长的新三年。

新三年规划有四个战略重点，其中最为核心的是“科学营养”战略，汤臣倍健提出“以极致的科学精神，打造极致的科学营养产品力”。

“科学营养”战略将以精准营养相关的新型检测技术、评价方法、人群数据库、功能产品、知识图谱、智能算法等为技术研发要点，加强营养科学研究。多年来，已经取得多项成果，包括历时十多年，成功研究出全球领先的个性化维生素微粒产品和第一台对接了核心算法的个性化维生素生产设备；自主开发并建立国内第一个针对营养素检测的全自动干血斑检测中心；布局心脑血管领域、抗衰老营养干预、肠道微生态平衡等多项研究。

同时，汤臣倍健携手全球前沿科研力量，包括2017年与中国科学院上海生命科学研究院、荷兰应用科学研究院和德国巴斯夫共同成立“精准营养科研转化产业联盟”，2019年与中国科学院上海营养与健康研究所成立“营养与抗衰老研究中心”，持续开展营养科学研究，取得了多项先进的科学营养成果。

2021 年，将全面升级自主核心技术和自有专利原料的研发战略，持续打造不一样的汤臣倍健产品的科技力和差异化竞争优势，目前已获得 60 多项原料及配方等发明专利。

梁允超表示，“未来，中国 VDS 将两极分化发展，一是重功能的保健食品方向，二是轻功能的食品化、快消化、高频化方向，重功能的保健食品会在‘高精尖’上竞争和集中，拼的是企业的科技和研发硬实力”；“创新的道路非常长，但我们也要坚持走下去、走出来”。

新三年规划还提出了“全链数字化”、“超级供应链”、“用户资产运营”等重点战略，将通过创新的技术驱动、数据驱动，提高消费者粘性。未来三年，公司将全面提升“和消费者交朋友”的能力。

此外，新三年还将进行一系列的“年轻化变革”，在组织年轻化、机制年轻化、产品年轻化等多方面着手，打破组织惯性，着手建设一个创新、敏捷、高效、柔性的组织架构和运营决策机制。在年轻化创新机制下，打造从科技内涵到产品形态上都极具创新和竞争力的产品，满足新一代消费需求。

梁允超认为，新三年规划本质上是为了更远的 2024 年及之后的决胜未来，现在就必须开始形成和构建汤臣倍健新的核心竞争优势。既要保持战略自信，又要保持战术谦卑。

每一次挑战都是从零开始，太在意当下就没有未来。

汤臣倍健归母净利润增长528.29%，市场份额稳居第一 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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