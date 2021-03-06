旅游业复苏在即，携程会否迎来“戴维斯双击”？疫情携程戴维斯_新浪科技_新浪网

原标题：旅游业复苏在即，携程会否迎来“戴维斯双击”？ 编者按：本文系专栏作者投稿，来源银杏财经，作者吴不知。 美东时间3月3日，携程发布2020年与Q4财报，全年业绩跑赢OTA行业。 单季度净营收50亿元人民币，归母净利润为10亿元人民币，毛利率为82%，创下近11个季度以来新高。 分业务看，2020Q4住宿预订业务实现营收22亿元人民币，全年住宿预订营收规模达到71亿元。第四季度，省内酒店GMV同比增长20%，国内短途和本地旅游市场是推动携程复苏的关键因素。2021年春节期间，平台省内酒店GMV继续保持20%以上增长，本地景点门票与其他游玩产品订单量大涨200%。 此外，过去一年携程巩固内容、产品、供应链以及质量的运营策略，同步反映到财报中。内容化落地后，信息流访问量较年初增长超过200%，通过该渠道，去年累计贡献交易额约50亿元。 营销体系方面，“构建泛旅游行业营销枢纽”的转变，推动国内广告和营销收入正增长；供应链方面，携程当地游玩供应商数量同比增长超25%。 2020年，行业承压，透过携程财报，可以清楚地看到旅游业的复苏情况并不一致。 1、 旅游业浴火重生 过去一年，受疫情影响，…