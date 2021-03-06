女性旅游消费决策影响力凸显，“她旅途”更偏爱什么？_旅行

原标题：女性旅游消费决策影响力凸显，“她旅途”更偏爱什么？ 新京报讯（记者 王真真）随着女性收入水平和社会地位的同步提升，“她经济”越来越受关注，女性在各个细分领域的经济影响力快速提高。三八节来临之际，多家在线旅游平台发布的数据显示，女性对于家庭旅游消费决策的影响力愈发凸显。来自同程研究院的一项在线调研数据显示，71%的居民家庭旅游度假消费决策由妻子做出，女性已经成为影响4亿多个家庭年度旅行消费的最终决策者。 同程旅行在近日发布的《中国女性旅行消费报告2021》中指出，随着“新生代”群体崛起，女性旅行者正在经历一次消费主力的代际迁移，80后成为商旅及休闲度假的绝对消费主力以及最具价值的消费群体，90后则是最大的需求增量贡献群体，00后正成为新潮流、新消费的引领者。另外，同程旅行住宿大数据显示，过去一年中，全国女性旅行者中，80后占比27.1%，90后占比43.8%，二者合并占比高达70.9%；而受疫情影响，过去一年中，50岁以上的女性旅行者比例显著下降。 同程研究院的调研数据显示，女性旅行者的职业以上班族占比最大，其次为自由职业者和已退休人员，在校学生群体占比9%。收入结构方面，女性旅…