柬埔寨社区感染持续增长 将扩大接种疫苗范围

中新社金边3月7日电 (记者 欧阳开宇)柬埔寨新冠肺炎社区感染病例持续增长，为防止疫情进一步扩散，官方将扩大疫苗接种范围。 柬埔寨卫生部7日发布消息称，该国当天新增34例确诊新冠肺炎病例，其中31例为“2.20事件”社区感染病例，3例为境外输入确诊病例，新增19例治愈病例。新增确诊病例分别在西哈努克省医院、金边市隔离中心、磅通省医院、波罗勉省医院等机构接受治疗。 截至3月7日上午，柬埔寨累计确诊987例，累计治愈510例，现有确诊患者476例。其中，“2.20”社区感染事件已累计确诊477例，累计治愈24例，这些病例大多分布在金边市和西哈努克省。 目前，金边市新一轮社区感染关联场所已增至93个，这些场所都已经被暂时封闭。金边市政府表示，已对这些临时隔离中心安排警力看守，保障隔离工作有效进行。 据知，新一轮社区感染暴发以来，金边市政府决定对确诊病患进入或停留的公寓、旅馆、学校、俱乐部、赌场等场所暂时关闭，同时公寓、旅馆等能提供住宿的场所，政府也决定将这些场所充作临时隔离中心。 另据柬埔寨官方消息，该国已有超过15万人接种中国新冠疫苗。其中，军队已有9.4万人完成接种，社会重点人群中也有5…