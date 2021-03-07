复活节4月10-12日三天两夜商圈南澳龙虾团！商务考察+旅游！人脉+放松

10:00 退房，分头返回墨尔本。返程可沿海的路线，途中有Portland，瓦南布尔Warrnambool捕鲸小镇, Port Campbell，伦敦断桥和12门徒等诸多景点 01 仙女港 & 栈桥 仙女港（Port Fairy） 是维州最古老的一个码头，曾经这里居住着一大批捕猎鲸鱼和海豹的人。19世纪的时候，爱尔兰移民为了逃避饥荒来到这里，让这里至今都保存着古老的爱尔兰渔村风格。小镇的街道上有许多历史悠久的建筑，附近还有1856年建造的Griffith Island灯塔，这么多年来一直为航旅人指引着方向。而且，维州历史最悠久的房屋现在就在这个港口中，大约在1843年建造。仙女镇有着一种貌似不食人间烟火的特别精致，仙境般的美丽海滩，19世纪传统木建筑为主的房屋，参天的大树和开满的鲜花，仿佛置身于一个童话中的世界。格里菲斯岛（Griffith Island）是仙女港最重要的景点，这座与陆地通过一座步行桥连接的迷你小岛只能步行，不允许车辆通行，岛上是野生鸟类的天堂，还有一座标志性的灯塔，可供游人参观。 仙女港镇中心只有两条主街，南北向、东西向各一条呈丁字格局排列，街道两旁或各式餐厅或 各式…