杭州多所学校发出通知，家长群沸腾了：旅游、吃饭、看电影……终于可以提上日程！-杭州新闻中心-杭州网

杭州多所学校发出通知，家长群沸腾了：旅游、吃饭、看电影……终于可以提上日程！ 杭州网 发布时间：2021-03-07 21:23 都市快报讯 这两天，杭州很多学校陆续准备启动学军或学农活动。因为疫情，去年杭州众多学校的学军、学农暂停。今年重新启动，学生按惯例要在外面住5天，家长群都欢欣鼓舞。 学军5天行程安排非常充实 这个消息一发出，家长群里立马沸腾起来，至于家长兴奋激动的原因嘛，一位家长笑着表示：“你懂的。” 有家长说：去年因为疫情，学农、学军活动都暂时停滞了，这个消息对家长来说确实都很高兴，孩子外出学军了，家长们感觉，时间又回到自己手里了。“出去吃个饭，或者两个人去看个电影，可以提上议事日程了。以前想看电影都要等孩子做完作业睡着了再偷偷去。” 还有家长半开玩笑地说：怎么只学军一个礼拜？时间应该再长一些，一个月多好！这次要好好严格要求一下孩子，提高自己。“孩子也很兴奋，在准备自己第一次住在外面的装备呢。” 另一位家长说：孩子第一次外出住，机会蛮难得。平时孩子自己的自理能力太差了，外面独立生活五天，希望孩子能提高自己的自理能力。这两天，已经在加强孩子叠被子，洗衣服的训练了。“平时这些事…