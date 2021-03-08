携程：与香格里拉集团深化战略合作伙伴关系

全球领先在线旅游服务运营商携程集团宣布与香格里拉集团进一步深化战略合作伙伴关系。作为亚洲式待客之道的典范，香格里拉集团旗下运营的品牌包括香格里拉酒店与度假酒店、嘉里酒店、JEN酒店和盛贸饭店，并始终以卓越的服务和多元化的产品满足旅行者的需求。 【品橙旅游】全球领先在线旅游服务运营商携程集团宣布与香格里拉集团进一步深化战略合作伙伴关系。作为亚洲式待客之道的典范，香格里拉集团旗下运营的品牌包括香格里拉酒店与度假酒店、嘉里酒店、JEN酒店和盛贸饭店，并始终以卓越的服务和多元化的产品满足旅行者的需求。 北京国贸大酒店 目前，双方已就相关合作内容制定框架性共建方案。待项目正式上线后，将为全球旅行者提供便捷、高效的线上预订流程，高品质的线下酒店产品与卓越服务以及丰富的会员权益和优惠。 港岛香格里拉大酒店 作为合作重点，香格里拉贵宾金环会与携程会员互通即将上线，携程会员有机会通过活动，快速晋升成为贵宾金环会高端会员，而这也是香格里拉首次向携程会员开放高端会员等级互通活动。 对此，携程集团大住宿平台产品总经理杜亮亮表示:“我们对这次合作深化感到非常兴奋，携程一直致力于为全球旅行者提供丰富的住宿产品选择…