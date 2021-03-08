独家授权 — 药明生物赋能Exelixis扩充肿瘤生物药管线

基于药明生物一体化技术平台，Exelixis将获得多个针对肿瘤适应症的单克隆抗体独家权益，靶点未披露

除首付款外，药明生物还将获得潜在里程碑付款和净销售提成

中国上海和美国加利福尼亚州阿拉米达2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的开放式生物制药技术平台公司药明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）与Exelixis（纳斯达克股票代码：EXEL）今日宣布达成独家授权协议，药明生物将进一步支持Exelixis扩充肿瘤生物药管线。今年1月，Exelixis第四款商业化产品CABOMETYX®（cabozantinib）获得了美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。此次与药明生物达成的独家授权协议是Exelixis持续扩充生物药管线新的里程碑。

根据协议，在药明生物一体化技术平台的赋能下，Exelixis将获得多个针对肿瘤适应症的单克隆抗体独家权益，并能够针对该已验证的靶点研发单克隆抗体、抗体偶联药物（ADC）、双特异性抗体以及其他针对癌症适应症的生物药。药明生物将获得一笔首付款，并根据后续研发和商业化进程获得潜在里程碑付款和净销售提成。

“Exelixis正在不断拓展新的靶点和药物类型，最大程度地发挥公司生物药产品潜力，造福癌症患者。”Exelixis科学战略执行副总裁兼首席科学官Peter Lamb博士表示：“此次药明生物赋能Exelixis研发的候选单抗药物，其靶点已在临床前得到验证，并在癌症领域展现出早期临床治疗潜力。相信此次合作将进一步强化我们在生物药领域的研发管线。热切期待药明生物的技术能力与Exelixis的专业洞见强强联合，加快推进该项目的研发进程。”

“我们非常高兴通过药明生物卓越一体化技术平台赋能Exelixis这家新锐企业开发创新生物药，助力其拓展生物药研发管线。”药明生物首席执行官陈智胜博士表示，“药明生物将继续开发新一代生物技术，通过业界领先的技术能力和产能，加快和变革生物药发现、开发和生产进程，赋能全球合作伙伴，造福广大病患。”

关于Exelixis

Exelixis, Inc.（纳斯达克股票代码：EXEL）成立于1994年，是一家新药产品已经成功商业化，专注于肿瘤学的生物技术公司，致力于加速难治性癌症新药的发现，开发和商业化。基于模型系统遗传学的早期工作，公司建立了广泛的药物发现和开发平台，为患者提供新型癌症治疗方法奠定了基础。公司目前拥有四款上市销售产品，CABOMETYX®（cabozantinib），COMETRIQ®（cabozantinib），COTELLIC®（cobimetinib）和MINNEBRO®（esaxerenone），并且与世界领先的制药公司建立了合作伙伴关系，为全球患者提供这些产品。在上市产品和广泛合作的支持下，Exelixis谨慎地对业务进行再投资，以最大程度地优化产品管线的价值。通过针对性的外部业务拓展和内部药物发现，Exelixis不断丰富其现有产品管线，提供新一代药物造福广大患者。Exelixis是标准普尔（S＆P）MidCap 400指数成员，该指数用于衡量盈利的中型公司业绩。2020年11月，公司首次入选《财富》杂志评选的100家最快成长的公司榜单，并排名第17位，在生物制药公司中位列第三。如需了解Exelixis更多信息，请访问www.exelixis.com，Twitter上请关注@ExelixisInc，Facebook请关注Exelixis, Inc.。

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）作为一家香港上市公司，是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务，帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。截至2020年6月30日，在药明生物平台上研发的综合项目达286个，包括141个处于临床前研究阶段，125个在临床早期（I期，II期）阶段，19个在后期临床（III期）以及1个在商业化生产阶段。预计到2023年后，公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过30万升，这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。如需更多信息，请浏览：www.wuxibiologics.com。

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