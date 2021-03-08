北京2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 意向就业城市有哪些“隐藏”的人才福利？本硕博租房、买房分别有何优惠？落户、档案托管需要准备什么材料，走哪些程序？春季校园招聘季来临，这些应届毕业生最关心的话题，将在一场公益直播中被“一网打尽”。

据人社部数据，今年高校毕业生909万人，创历史新高。受新冠肺炎疫情等多种因素影响，毕业生就业面临较大压力。国家高度重视高校毕业生就业工作，2020年起实施高校毕业生就业创业推进行动，高校、企业以及社会各届积极响应，携手为毕业生营造良好的就业环境，促进高校毕业生就业顺利进行。

为进一步服务国家稳就业保就业大局，最大程度提高学生的择业效率，更好地为高校毕业生提供持续的就业服务，由共青团中央青年发展部、人社部就业促进司指导，中国青年报社主办，新东方教育科技集团协办的“千校万岗·百城大中专毕业生就业服务专项行动暨2021青年就创未来公益计划”将于3月10日正式启动。

活动将通过线上“云直播”的形式，为全国高校毕业生讲解各地的人才引进政策、落户政策、组织关系（档案）转移、五险一金及个税缴纳等知识，同时为毕业生讲解当地城市的概况、住房、交通等实用有趣的内容，帮助毕业生全方位、多角度、深层次了解意向求职城市，更好地服务和满足毕业生的求职需求。直播将在北京、杭州、上海、西安等40余个就业热门城市同步开展，学生可通过链接：http://2021.yingjiesheng.com/xdf2021/，或关注“新东方招聘”公众号观看。

作为中国规模最大的教育培训企业，新东方不仅拥有最广的线下学校网络，熟知各地人才相关政策，同时与高校学生群体联系紧密，了解其需求和痛点。新东方各地学校人力资源部基于前期调研，收集了毕业生求职最关心的问题，从权威渠道获取信息后予以详细解答，如针对许多大学生普遍关心的不同学历人才的引进政策、住房补贴政策，均进行了系统介绍，并加入案例和故事，便于大学生理解，为地方政府与高校毕业生搭建了高效的沟通桥梁。

“有的城市为了吸引人才，推出了许多福利，比如西安市政府推出‘高校毕业生就业奖’，应届毕业生落户西安，就业后可以在支付宝领1000元补贴。这些信息学生如果不去专门了解就获取不到。”新东方人力资源部相关负责人表示，学生掌握的信息越全面，越有助于做出理性决策。

除了详解各地人才、落户等政策，本次直播活动还将为大学生奉上“城市生存指南”，从租房行情、地铁路线到名胜古迹、特色美食，围绕衣食住行的方方面面，为大学生们带来地道的科普。

此外，为了更充分地满足毕业生的需求，直播还设有互动答疑环节，就学生的个性化问题进行回答，直播内容将上线“学习强国”等平台，学生可重复观看。后续，新东方还将通过组建线上社群等方式，为有需求的毕业生提供持续的就业服务。

新东方始终关注青年的就业与发展，除了联合中国青年报社推出就业服务专项行动外，还将提供3.3万个就业岗位，进一步满足高校毕业生的求职需求，3月1日起岗位将通过“团团微就业”共青团服务青年就业平台、新东方官网等平台陆续发布。此外，新东方还正在打造就业相关培训课程，为毕业生提供职业规划、求职技巧等指导，提升毕业生就业能力，为服务国家稳就业保就业大局贡献一己之力。

新东方与中青报共同发起毕业生就业服务行动，公益直播解读人才落户等政策 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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