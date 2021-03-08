上海2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月，全球权威媒体WWD Beauty Inc年度美妆榜单揭晓，德国智慧科技御龄专家Augustinus Bader奥古斯汀·巴德品牌凭借专利先锋科技与高级奢华体验，荣膺“最佳护肤品”榜单第一名。

作为世界最早创刊的时尚媒体之一，WWD被誉为是“时尚圣经”，而WWD 《Beauty Inc美妆观察》的年度评选则更被业内人士称为“美妆行业奥斯卡”。为了确保评选的权威及公正性，WWD邀请了驱动美妆产业不断前进的 — 品牌创始人、营销人员、零售商、网红博主、美容编辑、行业分析师、艺术家以及业内高层人士，以不记名的形式共同投票评选出“最顶尖肌肤护理产品”榜单。

2021年1月初，WWD向300多名美妆领域权威递送了选票，其中不乏美妆界的业内大人物，最终统计获得了压倒性的投票结果。榜单中的100款产品可以说是当今全球美妆行业的缩影，既有大众经典之选，亦有新晋黑马，本次评选中最多票数的获得者 — 德国AB品牌的AB蓝钻面霜（The Rich Cream）和AB蓝钻乳霜（The Cream）凭借它精准触发、智慧复合的强大功效，真正实现了精简高效的护肤诉求，成为美妆界的前沿护肤代表之作，在不记名投票中赢得 “最佳护肤品”TOP 1。

据WWD称，从众多高奢一线护肤品牌中脱颖而出的AB蓝钻瓶创造了高水准护肤品的全新纪录。AB蓝钻瓶表现优异，它做到了它所承诺的所有功效。自2018年起，德国Augustinus Bader品牌以犹如细胞“GPS修护导航仪”的专利智慧科技“细胞触发因子TFC8®”，在36个月内先后揽获36项国际大奖，成为各大媒体争相报道的网红新星，被众多媒体赞誉。AB蓝钻瓶的销量也证实了消费者对它的喜爱，销售金额从2019年的2400万美金到2020年的7000万美金翻了近三倍。

智慧护肤新纪元已经到来，德国Augustinus Bader品牌蓝钻风潮正以不可小视的力量席卷全球，一抹智启75亿不同肤质，创造全新蓝钻肌“愈”传奇。

德国AB蓝钻面霜赢得WWD全球“最佳护肤品”TOP1 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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