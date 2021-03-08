全球农产品价格上涨是导致生物资产和农产品公允价值变动收益增加的主要原因，推动公司利润与去年同期相比增加70.3%，达1460万新元

公司宣布派发股东1.157新加坡分每股的最终分红奖励（2019财年为每股0.7新加坡分），股息支付率20%

新加坡2021年3月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新加坡证券交易所上市的俄罗斯罗斯托夫地区最大农业企业之一Don Agro国际有限公司（以下简称“Don Agro”，新加坡交易所股票编号：GRQ）及其分公司（合称为“集团”）正式宣布截至2020年12月31日（2020年年底）的全年财务状况。请点击这里浏览新闻稿全文。

财务数据（千新元） 2020财年 2019财年 变化 (%) 总收入 30,996 35,431 (12.5) 销售成本 (25,587) (33,354) (23.3) 生物资产和农产品公允价值变动收益 9,217 6,512 41.5 毛利润 14,626 8,589 70.3 毛利润率 (%) 47.2 24.2 23.0 净利润 8,696 5,223 66.5

集团生物资产和农产品公允价值变动收益与去年同期相比增加了41.5%，2020财年变动收益920万新元，增长的主要原因在于全球农产品价格上涨趋势，公司种植的向日葵和小麦价格上涨尤为明显。集团毛利润同比增加70.3%，2020财年毛利润达1460万新元，毛利润率同比增长23个百分点，达到47.2%。

2020财年，集团净利润达到870万新元，同比增幅为66.5%。

Don Agro集团首席执行董事长Evgeny Tugolukov先生表示：“消费者偏好发生变化，更倾向于小麦类产品，所以在全球需求强劲抬高出口价格背景下，我们相信Don Agro将继续从中受益。同时，国内需求强劲，本国农产品消费量稳定有力支持当地价格。畜牧业方面，我们预计不会有太大波动，保持稳定增长。未来我们将持续执行近期战略，其中包括扩大耕地储备，加快向新市场的扩张，提升营收恢复能力，实现股东利益最大化。”

按照扩大耕地储备的公司IPO计划，集团最近收购了俄罗斯伏尔加格勒地区的Volgo-Agro LLC农业公司（以下简称“Volgo-Agro”）。通过收购Volgo-Agro公司，集团控制的土地储备扩大了10040公顷，增长率为18.9%，总储备达63240公顷，得以充分利用全球小麦和小麦类产品需求量上升的机会，快速提高产量。Volgo-Agro毗邻中东和亚洲的贸易路线，为开拓新市场和客户带来良机，可促进集团长期可持续增长。

如需了解关于Don Agro的更多信息，请访问： http://donagroint.com/

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Don Agro 2020财年净利润增长66.5%，达到870万新元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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