浙江宁波2021年3月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月1日起，由第九届全球云计算大会·中国站主办方英富曼集团（Informa Markets）牵头组织的第八届“云鼎奖”奖项申报已正式启动。

第八届“云鼎奖”保留经典奖项，包括：年度优秀解决方案奖、优秀数字化转型案例奖、年度领先品牌奖、年度最具潜力企业奖、年度云计算行业影响力人物奖以及年度云计算行业新锐奖。其中，优秀数字化转型案例奖将由方案使用方和提供方共同投奖和领奖。同时，本届“云鼎奖”新增“优秀团队奖”，鼓励具有成型或正在研发、孵化产品的云计算相关机构、组织、企业中的优秀创新团队，或独立工作室、院校社团等申报，通过参与奖项获得更多宣传及发展机会。目前，云计算服务及其应用端的企业、团队或个人，包括海内外云计算企业，在云计算相关机构、组织、企业或海外云计算相关企业分支机构任职的技术或管理高层、专业人士等，可于5月14日前通过大会官网申请奖项。

“云鼎奖”自2014年设立以来，已成功举办七届，共收到逾600家企业的奖项申请，超过百万的网络投票。 2020年，第七届云鼎奖共计收到183家企业投递的387个奖项，最终就团体、个人七大奖项，向产业界致敬等颁出逾70个荣誉奖杯。其中，年度特别奖项“2020云计算抗疫先锋企业奖”收到产业界踊跃提名，共颁出41个“抗疫先锋”贡献奖。透过核心行业媒体，广泛宣扬云计算行业公益奉献精神。



第八届 “云鼎奖”奖项申报，已于3月1日起正式启动

第七届获奖企业包括戴尔科技集团、Nutanix、中国电科云公司、阿里云计算有限公司、平安科技（深圳）有限公司、滴滴云计算有限公司、紫光云技术有限公司、航天科工网络信息发展有限公司、青藤云安全、珍岛信息技术（上海）股份有限公司、IBM 国际商业机器（中国）有限公司、北森云计算有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、上海安几科技有限公司、上海酷栈科技有限公司、上海中通吉网络技术有限公司、诚泰财险保险股份有限公司、中粮贸易（大连）农粮大数据有限公司等，个人奖项获得者包括航天科工网络信息发展有限公司董事长王宁、珍岛信息技术（上海）股份有限公司创始人及总裁赵旭隆、Nutanix中国区董事总经理马莉、阿里云研究和咨询规划总经理宿宸、浙江中之杰智能系统有限公司生态中心总经理叶晓芳等。

第八届“云鼎奖”申报将于5月14日截止，各企业、团队及个人可通过全球云计算大会·中国站（Cloud Connect China）官方网站提交奖项申请。收到的奖项申请将由独立第三方研究机构、产业联盟、行业协会、专业媒体、国际组织、主办单位等多方人士组成的评审委员会集体评审决定，秉承公平、公正、公开原则，对申报材料进行审核及讨论，于5月14日公布各奖项入围名单并开启为期两周网络投票，最终获奖名单将于第九届全球云计算大会·中国站开幕日揭晓。

海内外具有突破性、创新性、示范性或较大发展空间的云计算解决方案（软硬件）提供商、云服务提供商、云数据中心、云存储服务的方案、软件、服务器等提供商、云计算运营商、云计算应用提供商、云安全服务提供商、云平台服务商等机构、企业或个人均可透过申报多个奖项，彰显属于您在云计算星辰大海中的每一个耀眼光芒。

第八届“云鼎奖”申报启动，多维度彰显云计算的星辰大海 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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